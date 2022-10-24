Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку

Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть

Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны

Пассажирка устроила истерику на ровном месте

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Пьяные девушки подкинули проблем таксисту

Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3»