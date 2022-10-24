Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку

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В Москве женщина по неизвестной причине не захотела платить таксисту 1700 рублей за поездку. Раздосадованный водитель запечатлел возмутительное поведение пассажирки.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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