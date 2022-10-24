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Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку

Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку

Автор:
24 октября 2022 09:43
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   видео   инцидекнт   конфликт   люди   пассажирка   такси   таксист   
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В Москве женщина по неизвестной причине не захотела платить таксисту 1700 рублей за поездку. Раздосадованный водитель запечатлел возмутительное поведение пассажирки.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Москва   видео   инцидекнт   конфликт   люди   пассажирка   такси   таксист   
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20  комментариев
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2k
Дмитрий 52 минуты назад
Они с такими ценами, конечно, в край охренели. В Пскове аналогичная поездка влезла бы 500 рублей, а, скорее, в 300. При той же себестоимости.
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1k
Владимир Порохин 13 минут назад
Честно говоря понимаю водителей. Давно надо сделать предоплату налом . нет денег иди пешком ...
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21k
BiZ 16 минут назад
это одна из тех, у которых все "не мужик"
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21k
BiZ 18 минут назад
в смысле, не трогай? имеет право удерживать до полиции.
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−17
Муса Бахромов 22 минуты назад
ишь, понаехали, деньги ему давай!
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
С одной стороны поступок конечно не красивый.Но с другой,кинуть черножопого дорогого стоит.
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Ой мля!!! А как в тему то

Ссылка www.youtube.com
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24k
Matrosskin Полчаса назад
Чувствуется - деревенская, даже без адреса отправления понятно.
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49k
dima423 41 минуту назад
Да потому что надо сделать оплату такси только картой, ну или на крайняк если наликом, то вперед деньги брать)
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91
Sata33 46 минут назад
Если через агрегатор , то по любому заплатит, либо больше не закажет .
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6k
workmen77 50 минут назад
Вот сука!
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