В Подольске сошлись в противостоянии две великие силы: таксисты столкнулись с водителями автобусов

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Дело в том, что на местной железнодорожной станции у бомбил, которые не хотят работать с агрегаторами, а хотят выполнять три заказа в день по тройному тарифу, есть свое личное место. Которое они себе сами и определили.
Но однажды, вернувшись с десятой за день чайной паузы, шашечники обнаружили, что на их месте стоит автобус и отбивает клиентов. Такого извозчики терпеть не стали и попытались тут же эскалировать вербальный конфликт в физический.
К счастью, до мордобоя таки вроде не дошло, но люди по своим делам однозначно в итоге опоздали
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если конкретно по вокзальным бомбилам - а кто их любит? на выходе толпятся, пристают, пройти мешают, цены конские хотят, да и случись что - ищи-свищи его потом...
Снова ведь найдутся защитнички диких обезьян
За мысли о том, что хорошо бы очистить наши города от диких животных, они побегут стучать гандонеркам, ну а те, радостно потирая потные и липкие ладошки будут банить (каждый на своём вахтёрском посту).
А звери будут и дальше отвоёвывать наши территории.
Кто их будет искать? Наша полиция ....
..... Водителю автобуса надо договориться с полицией и провести совместную операцию.
Вы серьезно думаете, что полиция будет договариваться. Надо сперва найти полицию, которая не боится работать.
там. уже давно.... договорились....