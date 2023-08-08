В Подольске сошлись в противостоянии две великие силы: таксисты столкнулись с водителями автобусов

Но однажды, вернувшись с десятой за день чайной паузы, шашечники обнаружили, что на их месте стоит автобус и отбивает клиентов. Такого извозчики терпеть не стали и попытались тут же эскалировать вербальный конфликт в физический.

К счастью, до мордобоя таки вроде не дошло, но люди по своим делам однозначно в итоге опоздали