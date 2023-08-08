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В Подольске сошлись в противостоянии две великие силы: таксисты столкнулись с водителями автобусов

В Подольске сошлись в противостоянии две великие силы: таксисты столкнулись с водителями автобусов

Автор:
08 августа 2023 09:41
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   автобус   водитель   конфликт   такси   таксисты   
2602
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Дело в том, что на местной железнодорожной станции у бомбил, которые не хотят работать с агрегаторами, а хотят выполнять три заказа в день по тройному тарифу, есть свое личное место. Которое они себе сами и определили.

Но однажды, вернувшись с десятой за день чайной паузы, шашечники обнаружили, что на их месте стоит автобус и отбивает клиентов. Такого извозчики терпеть не стали и попытались тут же эскалировать вербальный конфликт в физический.


К счастью, до мордобоя таки вроде не дошло, но люди по своим делам однозначно в итоге опоздали

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Метки: Видео   автобус   водитель   конфликт   такси   таксисты   
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21  комментарий
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3k
Тварь 2 часа назад
Бе-е-е-е. Бе-е-е-е. Послышалось.
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9k
МихА Полчаса назад
Лысого дикого примата яб угостил газовым баллончиком.
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6k
hhwost 37 минут назад
если безотносительно: "Которое они себе сами и определили" - ну так сам себе не определишь, кто тебе определит? за хорошее место всегда драться приходится.
если конкретно по вокзальным бомбилам - а кто их любит? на выходе толпятся, пристают, пройти мешают, цены конские хотят, да и случись что - ищи-свищи его потом...
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4
Igor 38 минут назад
Ну дожили теперь автобусы надо с остановок убирать так как это место наших горных друзей водителей маршруток. Может пора разогнать этот горный транспорт. Много интересно народу билеты в маршрутке получают ? Вот от этого и все проблемы - черная касса, взятки, откаты понятно что за такое будут биться до последнего и не только на остановках и в кабинетах. Разогнать эту лавочку нафиг пусть ставят на задворках.
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110
Андрей Граф 40 минут назад
когда этих чурок уже пристрелят всех
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30k
Григорий 42 минуты назад
Снеговики против Углевиков. Коля Копейкин.
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22k
BiZ 58 минут назад
какие буйные чебурашки
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95
AlexWoyz Час назад
надо жёстко приструнять этих хозяев нелегальной собственности..
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2k
Димон Час назад
эти бомбилы до сих пор существуют? в Анапу приехал в прошлом месяце, товарищч один на вокзале мне такси предложил за 2000р. а там 6км. ехать. я говорю давай до свидания, а он типа , а че за 500р. хотел? ну я вышел из вокзала за 380р. доехал причем не на яндекс а на обычной тачке , чел подошел предложил по тарифу яндекс и норм.
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11k
El Niño Час назад
Эх, такая позиция удобная была баллончик использовать. Я ждал, что вот-вот это произойдет…
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961
ruslan d 2 часа назад
Какой смысл спорить с рейсовым автобусом ?
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8k
The Dude 2 часа назад
И снова у наглости и преступности нет национальности.
Снова ведь найдутся защитнички диких обезьян
За мысли о том, что хорошо бы очистить наши города от диких животных, они побегут стучать гандонеркам, ну а те, радостно потирая потные и липкие ладошки будут банить (каждый на своём вахтёрском посту).
А звери будут и дальше отвоёвывать наши территории.
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Не пользуйтесь услугами неофициальных перевозчиков - они не смогут зарабатывать и их там не будет.
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7k
Echo 2 часа назад
зачем он с ними разговаривает, в полицию сообщил о нападении да и стоял бы на месте
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28k
Lehoia 2 часа назад
Коренные подольчане с одухотворенными лицами отстаивают свои права. Радует одно, этих зверенышей очень легко найти. Извозчики подобного рода всегда пасутся на одних и тех же местах. Водителю автобуса надо договориться с полицией и провести совместную операцию.
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8
Creative Lehoia 2 часа назад
....Радует одно, этих зверенышей очень легко найти.
Кто их будет искать? Наша полиция ....

..... Водителю автобуса надо договориться с полицией и провести совместную операцию.
Вы серьезно думаете, что полиция будет договариваться. Надо сперва найти полицию, которая не боится работать.
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368
Leon Rom Lehoia 2 часа назад
"Водителю автобуса надо договориться с полицией"
там. уже давно.... договорились....
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