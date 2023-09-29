«Выходи давай»: маршрутчик матом пообещал воткнуть нож в пассажира

– Пассажир сделал замечание водителю, что он разговаривает по телефону всю дорогу. И как он ведет себя на дороге, подрезая всех. Так он таким отборным матом на него попер. Решила заступиться, так он на меня тоже. В конце он его ни за что высадил, – рассказал подписчик группы ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».





Финальную часть конфликта автор поста записал на видео. Там отчетливо слышно, как водитель, вставляя через слово мат, говорит: «Я тебе этот нож воткну». После чего придумывает, что у него сломалась машина, заставляет пассажира выйти. Дальше он забывает про неисправность и едет дальше.

– По данному инциденту Госавтоинспекцией и управлением транспорта и коммунального хозяйства проводятся проверки. 27 сентября на территории перевозчика сотрудниками ГИБДД был опрошен водитель, – сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.



