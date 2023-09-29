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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 763 поста • 41 подписчик подписаться
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«Выходи давай»: маршрутчик матом пообещал воткнуть нож в пассажира

«Выходи давай»: маршрутчик матом пообещал воткнуть нож в пассажира

Автор:
29 сентября 2023 09:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   водитель   конфликт   маршрутчик   маты   мигрант   нож   пассажир   
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В Магнитогорске Челябинской области произошел конфликт между пожилым пассажиром и водителем маршрутки. Ссора вылилась в то, что шофер пообещал воткнуть в человека нож и выгнал его из салона. Просьбу выйти он сопроводил матом и оскорблениями.

– Пассажир сделал замечание водителю, что он разговаривает по телефону всю дорогу. И как он ведет себя на дороге, подрезая всех. Так он таким отборным матом на него попер. Решила заступиться, так он на меня тоже. В конце он его ни за что высадил, – рассказал подписчик группы ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».


Финальную часть конфликта автор поста записал на видео. Там отчетливо слышно, как водитель, вставляя через слово мат, говорит: «Я тебе этот нож воткну». После чего придумывает, что у него сломалась машина, заставляет пассажира выйти. Дальше он забывает про неисправность и едет дальше.

– По данному инциденту Госавтоинспекцией и управлением транспорта и коммунального хозяйства проводятся проверки. 27 сентября на территории перевозчика сотрудниками ГИБДД был опрошен водитель, – сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.



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Метки: Видео   водитель   конфликт   маршрутчик   маты   мигрант   нож   пассажир   
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6  комментариев
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127
Serg 54 минуты назад
Опрошен и что?) Мусора, "иностранные специалисты" скоро на голову вам насрут, а вы будете их опрашивать при этом.... Позорники.
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196
Homefighter 6 минут назад
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401
Александр Богомолов 6 минут назад
Как нам говорили? Культурные и воспитанные, у которых уважение и почтительное отношение к старшим в крови.
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8k
Дмитрий 48 минут назад
Отправьте его домой....В солнечный Кыргызстан. Там тепло. Горы. Долины. Можно даже помахать на прощанье. Слезу пустить:"Ах какого дол....ба потеряли.....".......И запретить пожизненный въезд в Россию....
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