В Новосибирске мигранты выживают местную женщину, которая работает в такси на выгодном направлении

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"Я работаю официально в городском такси, привожу и увожу пассажиров из аэропорта. Меня уже неоднократно выслеживают и подходят с угрозами лица азиатской национальности агрессивно настроенные. Мол, я не плачу здесь, и поэтому не должна тут находиться — их территория." - пожаловалась жительница.
А они обманывают людей, просто завышают цены за провоз пассажиров. Создают незаконное ограничение в конкуренции для официальной работы службы такси, - говорит автор видео.
Дама обратилась за помощью в полицию.
Известно, что угрожают не только этой женщине.
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А по-хорошему, конечно, чурбанье надо просто заставлять соблюдать закон страны, если уж не хочет государство их не впускать. Все инструменты и ресурсы для этого есть. Надо просто ИСПОЛНЯТЬ!