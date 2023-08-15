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В Новосибирске мигранты выживают местную женщину, которая работает в такси на выгодном направлении

В Новосибирске мигранты выживают местную женщину, которая работает в такси на выгодном направлении

Автор:
15 августа 2023 13:13
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Новосибирск   авто   водитель   конфликт   мигранты   такси   таксисты   
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"Я работаю официально в городском такси, привожу и увожу пассажиров из аэропорта. Меня уже неоднократно выслеживают и подходят с угрозами лица азиатской национальности агрессивно настроенные. Мол, я не плачу здесь, и поэтому не должна тут находиться — их территория." - пожаловалась жительница.

А они обманывают людей, просто завышают цены за провоз пассажиров. Создают незаконное ограничение в конкуренции для официальной работы службы такси, - говорит автор видео.


Дама обратилась за помощью в полицию.


Известно, что угрожают не только этой женщине.

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Метки: Видео   Новосибирск   авто   водитель   конфликт   мигранты   такси   таксисты   
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23  комментария
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Чёт, эти иносранные специалисты, совсем оборзели....СК Бастрыкин, пора наводить порядок, если местное мвд лапу сосёт...
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1k
naf-naf 4 минуты назад
Женщина вообще молодец, круто отшила. Дайте ее номер телефона, буду в Новосибе только с ней ездить, как с охраной
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10k
BarOb 6 минут назад
Баба молодец разогнала гастеров, как котов шелудивых. Органам нужно заниматься не этими таксистами, а тем кому они платят, тем более выяснить кто их крышует проще простого
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33k
koleos72 9 минут назад
Они же не сами сдесь стоят. Их поставили сюда! Дали машину, купили права, поставили на место! Он должен деньги кому то зарабатывать, ну и себе то-же хочется! У них есть очередь, кто куда кого везёт! А тут какая-то баба без очереди и цена ниже! У них 90е не кончились ни на родине, ни в голове! И где бы они не появились они несут это ссобой! Ну и их опг "диаспора" поддерживает, которую менты упорно незамечают!
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3k
* You All 11 минут назад
пора их гнать в их сраные кишлаки,там им самое место
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13k
кот базилий 23 минуты назад
Они везде бычат, даже в Домодедово. Значит это кому то нужно , 90-е на дворе.
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1k
muhandes Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Руслан 37 минут назад
Чурбаны другими не станут, такое поведение - их "культурный код", бгг...Два вопроса более важных, на мой взгляд: 1. На хрена пользоваться услугами бомбил в аэропортах, по завышенному ценнику, если можно в два клика заказать Яндекс дешевле? 2. Если там кто-то кому-то платит, то кому? Ментам, чтобы глаза закрывали? Или администрации аэропорта? Тогда здесь вопрос к правоохранительной системе.
А по-хорошему, конечно, чурбанье надо просто заставлять соблюдать закон страны, если уж не хочет государство их не впускать. Все инструменты и ресурсы для этого есть. Надо просто ИСПОЛНЯТЬ!
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2k
Fiverknot 43 минуты назад
Ох дождутся они...
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4k
Alex 47 минут назад
Пид**ры черножопые
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5k
Sanar Час назад
Аэропортовские таксёры это отдельный вид мудаков, нооо что мешает пользоваться тем же яндесом, убером? Ты даже если впервые в городе видишь реальную цену за поездку и шлёшь этих бомбил нахрен.
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28k
Lehoia Час назад
А вам не кажется, что чуркобесы изрядно под.о.х.у.е.л.и
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2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Мигранты свои порядки устанавливают . Таксеров крышуют . Куда мир катится ? Там что , русских уже не осталось ?
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Когда-нибудь проснётся самосознание и этих гостей отправят на историческую родину. Конечно мечты, на них неплохо зарабатывают и охотно выдают гражданство.
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21k
Corvus Corax 2 часа назад
Полиция в доле...
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12
Рокер 2 часа назад
Домой пусть таксовать едут!
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