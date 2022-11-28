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Самая милая команда на свете: кот помог малышке открыть дверь

Самая милая команда на свете: кот помог малышке открыть дверь

Автор:
28 ноября 2022 09:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   дети   животные   интересное   кот   милота   фото   
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Вы всё еще сомневаетесь в том, что животные — лучшие компаньоны для детей? Эта малышка не смогла открыть дверь и ей на помощь пришёл котик, который без труда справился с задачей.

Маленькая девочка решила выйти из комнаты, но не смогла открыть дверь самостоятельно. Вместо того чтобы попросить родителей, девочка обратилась за помощью к коту. Котофей не отказал: он легко подпрыгнул и открыл дверь.

Дети и животные – невероятно милый и смешной тандем, который вы только можете встретить.  

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Метки: видео   дети   животные   интересное   кот   милота   фото   
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5  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Кот, похоже, не первый раз эту дверь открывает...
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18k
anpetrof 2 минуты назад
У меня один кот открывал двери, подсовывая под них лапу, другой открывал те же двери зацепляя их когтями за край сбоку - пришлось даже прибить снизу двери кусочек ковра, чтобы ему удобнее было, никак не мог его научить лапу под дверь подсовывать.
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1k
Baklanavr 20 минут назад
У родителей в отдельном доме 7 кошек. Но вот так вот открывает двери только один рыжий. Самый умный. Ему же надо постоянно шастать то в дом то на улицу. И особенно весело это все зимой.
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2k
Оксид Бетона Час назад
У меня котяра так же двери открывает. Но не по заявке, а по своему желанию.
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