Самая милая команда на свете: кот помог малышке открыть дверь

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Вы всё еще сомневаетесь в том, что животные — лучшие компаньоны для детей? Эта малышка не смогла открыть дверь и ей на помощь пришёл котик, который без труда справился с задачей.
Маленькая девочка решила выйти из комнаты, но не смогла открыть дверь самостоятельно. Вместо того чтобы попросить родителей, девочка обратилась за помощью к коту. Котофей не отказал: он легко подпрыгнул и открыл дверь.
Дети и животные – невероятно милый и смешной тандем, который вы только можете встретить.
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