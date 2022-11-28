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"Не вижу такой возможности": российский посол в Великобритании ответил на вопрос, почему его сын не мобилизован на Украину

"Не вижу такой возможности": российский посол в Великобритании ответил на вопрос, почему его сын не мобилизован на Украину

Автор:
28 ноября 2022 08:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: BBC   Келин   видео   интервью   мобилизация   политика   посол РФ в Великобритании   сво   
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В интервью ВВС Андрей Келин ответил на вопрос журналистки.

Под частичную мобилизацию попало около 300 тысяч россиян, однако детей высокопоставленных чиновников среди них - раз и обчёлся. Сын от первого брака пресс-секретаря А.Пескова считает, что это в принципе невозможно. А посол РФ в Великобритании Андрей Келин уверен, что на Украине сейчас лишь те, кто учился на военных. А его сын - взрослый и не имеет военной специальности, поэтому сидит дома и не мобилизован. По крайней мере, именно так посол ответил интервьюерше.



Интересно, много ли в РФ чиновников, уверенных, что мобилизованные все учились на военных?

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Метки: BBC   Келин   видео   интервью   мобилизация   политика   посол РФ в Великобритании   сво   
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23  комментария
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17k
_Tango_ 2 часа назад
Хватит распространять фейки с украинских пабликов.

Во-первых кусками нарезано, во вторых фраза полностью звучит так: "Я не вижу вероятности, что он сейчас попадет на фронт, потому что у него нет военной специальности. Но все может быть. Конечно может быть. Но на данный момент частичная мобилизация закончена".

Ну и полное интервью
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44k
consul1970 22 минуты назад
Может не в тему. Но
Старший лейтенант Яков Джугашвили (36 лет), попал в плен в 1941 году. Погиб 14 апреля 1943 года в концлагере Заксенхаузен.
Лейтенант ВВС Владимир Микоян (18 лет). Погиб в воздушном бою 18 сентября 1942 года под Сталинградом.
Лейтенант ВВС Тимур Фрунзе (18 лет) Герой Советского Союза. Погиб 19 января 1942 года под Старой Русой.
Старший лейтенант административной службы Анатолий Луначарский (22 года). Погиб 12 сентября 1943 года при высадке десанта в Новороссийск.
Лейтенант Виль Рыбалко (21 год) погиб в бою (сгорел в танке) на Юго-Западном фронте летом 1942 года.
Гвардии старшина Ростислав Богданов (22 года) воевал воздушным стрелком-радистом в 48-м гвардейском авиационном полку дальних разведчиков и погиб во время боевого вылета под городом Валуйки 9 марта 1943 года.
Лейтенант Николай Щербаков (Племянник К. Ворошилова), окончив ускоренный курс артиллерийского училища в 1943 году, ушел на фронт и погиб в конце войны.
Борис Кульков (19 лет), (младший сын секретаря Московского комитета партии М. М. Кулькова) пропал без вести в самом начале войны.
Арташес (Аркадий) Ханферянц (младший брат маршала авиации С. Худякова), окончив институт в звании политрука участвовал в Великой Отечественной войне и в ноябре 1941 года пропал без вести.
Понимаю, что СВО и ВОВ далеко не одно и тоже.
Просто в тему (наверное) статьи.
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7k
Николай 37 минут назад
А дак здесь все нормально, он ведь не против, ему возможность просто видимо нужна... дадут...
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−13
fee 39 минут назад
Летят на « Ладе » как в карете,
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей...

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−13
fee 40 минут назад
Памперсы, жгуты, тампоны
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...

-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!
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10k
Vampire 42 минуты назад
А с какого перепуга это волнует ВВС? Россия для этой операции призвала 1%. На Донбассе ,так или иначе, через призыв прошло более 80%. И никто глупых вопросов не задает. Люди защищают свою землю и рады любой помощи, хоть от Буркина-Фасо.
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26k
SerGProS Час назад
Ну и акцент у посла..А слова подбирает..
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50k
Хельги Час назад
Як ЦИПСОшечкою пахнуло...
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50k
dima423 2 часа назад
Ну и что не так? сын не военный, так схерали ему идти на СВО? У нас отобрали пока наиболее подготовленных и обученных... Вообще для очень многих людей из провинции это офигенная возможность заработать денег, которые они бы не заработали никогда если бы не СВО...)
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363
Javier dima423 9 минут назад
Отличный заработок - в цинке домой...
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Ничего здесь "криминального" нет. Ответ как ответ. У нас с нашего городка призвали чуть больше 100 человек включая добровольцев. И что теперь? У остальных папы послы что ли? Нет. Призвали тех, у кого реальные военные специальности. Медики, стрелки и т.д.. В общем и целом на пустом месте кто то пытается опять слона рОдить. Двоих вернули, к стати.
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Словлю кучу дизлайков но выскажу своё мнение. Во время Второй мировой даже фашисты были человечнее чем укро-бандеровцы. Именно поэтому на них запад ставку и сделал,снабжал оружием и дрессировал. По сути взяв худшее от Волынской резни и геноцида в Руанде. В Руанде они только мачете раздали,и огнестрел,а тут и Хаймарсы в которых укры по сути только водителями числятся,их задача выехать на точку,а всё остальное со спутника управляется,они даже не знают куда будет залп произведен. По факту их как дистанционно управляемое реле в эту схему встроили.
Ну и конечно,не стоит забывать про медиа поддержку,один в один с Игил! Сразу видно,что одни руки делали! Все те же казни,пытки,максимальное нагнетание в СМИ. Всё тот же щенячий восторг журналистов от каждого слова наркомано-лицедея,прямо икона всего гендерно-нейтрально-толерантного человечества.
И в таких условиях неразумно давать этим папуасам рычаги влияния на высших чиновников государства,ведь если их сын попадёт в плен,людоеды и их хозяева сделают всё возможное,чтобы на них надавить,как минимум поменять его на 1000 пленных людоедов,а как максимум совершить предательство или саботаж. Что опять же при намеренно раздутой медиашумихе может качнуть волну народного гнева против государства!
Да,я помню про Сталина отказавшегося менять своего сына,но говорю ещё раз,тогда Россия воевала с одурманенными нацизмом людьми,а не со специально выведенными,выдрессированными,и опьяненными кровью и безнаказанностью людоедами!

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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
А на фуй он там нужен, если ничего не умеет? Сопли ему вытирать и караулить, чтобы пальчик не прищемил? Опять-таки, попадётся, и папаше втихаря выкатят - делай это, и вот это, иначе получишь сына в виде лего.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
зачем?
чтобы потом, если сына захватят в плен...через высокопоставленного чиновника(посла)..Россию шантажировали?
*без сынков чиновников обойтись можно...меньше будет геморра..для МО РФ.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
При капитализме служат в армии, платят налоги и сидят в тюрьме только простые люди. Потому что они не элита.
Между прочим, это происходит во всех странах, не только в России.
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