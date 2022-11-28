"Не вижу такой возможности": российский посол в Великобритании ответил на вопрос, почему его сын не мобилизован на Украину

Под частичную мобилизацию попало около 300 тысяч россиян, однако детей высокопоставленных чиновников среди них - раз и обчёлся. Сын от первого брака пресс-секретаря А.Пескова считает, что это в принципе невозможно. А посол РФ в Великобритании Андрей Келин уверен, что на Украине сейчас лишь те, кто учился на военных. А его сын - взрослый и не имеет военной специальности, поэтому сидит дома и не мобилизован. По крайней мере, именно так посол ответил интервьюерше.