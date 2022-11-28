"Не вижу такой возможности": российский посол в Великобритании ответил на вопрос, почему его сын не мобилизован на Украину

В интервью ВВС Андрей Келин ответил на вопрос журналистки.
Под частичную мобилизацию попало около 300 тысяч россиян, однако детей высокопоставленных чиновников среди них - раз и обчёлся. Сын от первого брака пресс-секретаря А.Пескова считает, что это в принципе невозможно. А посол РФ в Великобритании Андрей Келин уверен, что на Украине сейчас лишь те, кто учился на военных. А его сын - взрослый и не имеет военной специальности, поэтому сидит дома и не мобилизован. По крайней мере, именно так посол ответил интервьюерше.
Интересно, много ли в РФ чиновников, уверенных, что мобилизованные все учились на военных?
Источник:
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Во-первых кусками нарезано, во вторых фраза полностью звучит так: "Я не вижу вероятности, что он сейчас попадет на фронт, потому что у него нет военной специальности. Но все может быть. Конечно может быть. Но на данный момент частичная мобилизация закончена".
Ну и полное интервью
Старший лейтенант Яков Джугашвили (36 лет), попал в плен в 1941 году. Погиб 14 апреля 1943 года в концлагере Заксенхаузен.
Лейтенант ВВС Владимир Микоян (18 лет). Погиб в воздушном бою 18 сентября 1942 года под Сталинградом.
Лейтенант ВВС Тимур Фрунзе (18 лет) Герой Советского Союза. Погиб 19 января 1942 года под Старой Русой.
Старший лейтенант административной службы Анатолий Луначарский (22 года). Погиб 12 сентября 1943 года при высадке десанта в Новороссийск.
Лейтенант Виль Рыбалко (21 год) погиб в бою (сгорел в танке) на Юго-Западном фронте летом 1942 года.
Гвардии старшина Ростислав Богданов (22 года) воевал воздушным стрелком-радистом в 48-м гвардейском авиационном полку дальних разведчиков и погиб во время боевого вылета под городом Валуйки 9 марта 1943 года.
Лейтенант Николай Щербаков (Племянник К. Ворошилова), окончив ускоренный курс артиллерийского училища в 1943 году, ушел на фронт и погиб в конце войны.
Борис Кульков (19 лет), (младший сын секретаря Московского комитета партии М. М. Кулькова) пропал без вести в самом начале войны.
Арташес (Аркадий) Ханферянц (младший брат маршала авиации С. Худякова), окончив институт в звании политрука участвовал в Великой Отечественной войне и в ноябре 1941 года пропал без вести.
Понимаю, что СВО и ВОВ далеко не одно и тоже.
Просто в тему (наверное) статьи.
2. В 1941-м возможна была сводка Совинформбюро примерно следующего содержания: "В ходе упорных оборонительных боёв с немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками наши войска оставили город С___."
И далее: "Несмотря на боевые действия товарооброт между СССР и странами Евпопы увеличился по сравнению с 1940-м годом."
P.S. Газотранспортная система Украины работает, нефтепровод "Дружба" работает, зерновая сделка продлена...
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей...
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...
-А броник, каску и ботинки?
- где мой подписанный контракт?
К чему формальности, дружище!
Ведь это все сожжет Хаймарс!
(Москва и Санкт- Петербург) - вроде как 150к.
Курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования.Откуда.Да отсюда же!(Москва и Санкт- Петербург) - вроде как 200к.
столицы республик,
краев, областей,
автономной области, автономных округов в составе
Российской Федерации, Московская и
Ленинградская области -солдатики по 100к курсанты 200к.
Самое интересное.
другие города и
прочие населенные
пункты: солдатики - 70к курсанты 150к.
Теперь вопрос: если все они так жирно получают, то чего это за шумиха с вязаными носочками и печеньками в виде гуманитарной помощи?Во второй созыв ребята приехали в трениках, им НИЧЕГО не выдали. Пример солдат из Владимирской области.Ни обмундирования ни обеспечения Н И Ч Е Г О. Ок 1200000 это может, для не женатого без детей приставку себе как раз купить хватит а те кто с семьями?А если инвалидом стал?Что там чиновник предлагал безногому?Бегать?
...А чиновник тот обещал протез хороший установить инвалиду, такой с которым он бегать сможет...
Ну и конечно,не стоит забывать про медиа поддержку,один в один с Игил! Сразу видно,что одни руки делали! Все те же казни,пытки,максимальное нагнетание в СМИ. Всё тот же щенячий восторг журналистов от каждого слова наркомано-лицедея,прямо икона всего гендерно-нейтрально-толерантного человечества.
И в таких условиях неразумно давать этим папуасам рычаги влияния на высших чиновников государства,ведь если их сын попадёт в плен,людоеды и их хозяева сделают всё возможное,чтобы на них надавить,как минимум поменять его на 1000 пленных людоедов,а как максимум совершить предательство или саботаж. Что опять же при намеренно раздутой медиашумихе может качнуть волну народного гнева против государства!
Да,я помню про Сталина отказавшегося менять своего сына,но говорю ещё раз,тогда Россия воевала с одурманенными нацизмом людьми,а не со специально выведенными,выдрессированными,и опьяненными кровью и безнаказанностью людоедами!
чтобы потом, если сына захватят в плен...через высокопоставленного чиновника(посла)..Россию шантажировали?
*без сынков чиновников обойтись можно...меньше будет геморра..для МО РФ.
Между прочим, это происходит во всех странах, не только в России.