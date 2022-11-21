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"Казахи - это китайцы!": в Караганде на русскую бабушку завели уголовное дело за некорректный ответ на вопрос

"Казахи - это китайцы!": в Караганде на русскую бабушку завели уголовное дело за некорректный ответ на вопрос

Автор:
21 ноября 2022 08:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахское ханство   Казахстан   Караганда   видео   интервью   китайцы   опрос   политика   
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Пожилая дама случайно стала участницей опроса, но ответила интервьюеру так, что казахи очень обиделись.

На улицах Караганды снимали рекламный ролик, участников которого выбирали случайным образом из числа прохожих. Им задавали один-единственный вопрос о дате создания Казахского ханства. За правильный ответ отвечающие могли получить бесплатный донер. Вот только не все ответы порадовали снимающих рекламу.


Русская бабушка удивилась вопросу и, не смущаясь, рассказала о своем видении истории: "Какое казахское ханство? Казахов вообще не было. Казахи - это китайцы!"


Теперь, как сообщают местные СМИ, на старушку завели уголовное дело. «Проведенной проверкой установлены полные анкетные данные женщины, указанный факт был зарегистрирован в книге учета информации Центрального отдела полиции управления полиции Караганды по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК «Оскорбление»», — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области. И сейчас дело направлено в суд для принятия соответствующих мер.

Источник:

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Метки: Казахское ханство   Казахстан   Караганда   видео   интервью   китайцы   опрос   политика   
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13  комментариев
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2k
AndreyOnovamnado Полчаса назад
А почему на казахов нет уголовных статей по оскорблениям? В сети много роликов, где после промывки мозгов (хохлами) казахи гонят не по детски.

А... ну да, я забыл, что закон работает только против славян. "Неславянам" можно...
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816
DeDsmile 3 минуты назад
а потом китайцы что скажут по поводу того что казахи считают оскорблением если их назовут китайцами? на месте китайцев я бы оскорбился )))
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9k
Shtoppi 4 минуты назад
Да какие ж они китайцы!??? Они же корейцы!
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17k
Вася 12 минут назад
херасе, сначала сами до.бались до женщины, а потом ещё и дело ?? да ещё и в Караганде ??? (сев. Казахстан если что, где казахов при Советах вообще не видать было)
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11k
Джон Уик 13 минут назад
Её казнят?
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11k
Rus77 15 минут назад
До 1936 года в мире не существовало не только государства ”Казахстан”, но и не было казахов как нации вообще. Было общее понятие – киргизы (кстати, про киргизов мы будем говорить много). Так назывались орды кочевников от Каспия до Алтая. Среди этих орд был один род под названием ”казах”, кочевавший между озерами Зайсан и Алаколь у самых границ Китая. И вот вдруг этот никому не известный род превращается в национальную республику с территорией в десятки раз превосходящую территорию ”титульной” киргизской нации и второй после России.

На границах Дикого Поля (географическое название, укоренившееся за казачьей степью в XVI веке) с запада стояло Уральское казачье войско, с севера – Оренбургское и Сибирское, с востока Семиреченское войско. Казачьи войска зорко стерегли свои земли от непрошеных гостей. В степь на недели уходили дозорами казачьи сотни и стоило только появиться в русских пределах бродягам со своими стадами, как их нагайками гнали вплоть до Арала и Балхаша.
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74
Zhandos Rus77 2 минуты назад
Казахи были есть и будут, а то что вы пишите так это что вам преподносят ваши псевдо историки. И не надо грубить.
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74
Zhandos Rus77 Минуту назад
Советы многим народам историю поменяли.
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20k
ЦСКА 21 минуту назад
Тут нарвался на казахское кино, типа казахская "бригада" и понял: Казахи-это казахи......Смотрел одним глазом и почему то было стыдно!
Ссылка www.youtube.com
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50k
dima423 Полчаса назад
щас вот китайцы на казахов обидеться должны, за то что для них сравнение с китайцами это оскорбление...)
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1k
Игорь Меншиков Полчаса назад
Пистец тоепались до бабушки
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
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