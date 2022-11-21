"Казахи - это китайцы!": в Караганде на русскую бабушку завели уголовное дело за некорректный ответ на вопрос

На улицах Караганды снимали рекламный ролик, участников которого выбирали случайным образом из числа прохожих. Им задавали один-единственный вопрос о дате создания Казахского ханства. За правильный ответ отвечающие могли получить бесплатный донер. Вот только не все ответы порадовали снимающих рекламу.

Русская бабушка удивилась вопросу и, не смущаясь, рассказала о своем видении истории: "Какое казахское ханство? Казахов вообще не было. Казахи - это китайцы!"