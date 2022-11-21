"Казахи - это китайцы!": в Караганде на русскую бабушку завели уголовное дело за некорректный ответ на вопрос

Пожилая дама случайно стала участницей опроса, но ответила интервьюеру так, что казахи очень обиделись.
На улицах Караганды снимали рекламный ролик, участников которого выбирали случайным образом из числа прохожих. Им задавали один-единственный вопрос о дате создания Казахского ханства. За правильный ответ отвечающие могли получить бесплатный донер. Вот только не все ответы порадовали снимающих рекламу.
Русская бабушка удивилась вопросу и, не смущаясь, рассказала о своем видении истории: "Какое казахское ханство? Казахов вообще не было. Казахи - это китайцы!"
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Теперь, как сообщают местные СМИ, на старушку завели уголовное дело. «Проведенной проверкой установлены полные анкетные данные женщины, указанный факт был зарегистрирован в книге учета информации Центрального отдела полиции управления полиции Караганды по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК «Оскорбление»», — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области. И сейчас дело направлено в суд для принятия соответствующих мер.
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АНТИФИШКИ
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А... ну да, я забыл, что закон работает только против славян. "Неславянам" можно...
На границах Дикого Поля (географическое название, укоренившееся за казачьей степью в XVI веке) с запада стояло Уральское казачье войско, с севера – Оренбургское и Сибирское, с востока Семиреченское войско. Казачьи войска зорко стерегли свои земли от непрошеных гостей. В степь на недели уходили дозорами казачьи сотни и стоило только появиться в русских пределах бродягам со своими стадами, как их нагайками гнали вплоть до Арала и Балхаша.