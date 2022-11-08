Жизненные убеждения дедушки

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Простые и понятные жизненные убеждения пожилого незнакомца. Дедушка явно много повидал на своём веку и ему всегда есть что рассказать.
Вот она старая школа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я был в Нью-Йорке в своё время и то же самое бы сказал. Похоже снято там. Гаже города не видел, хотя много путешествовал до пандемии коронавируса...
И лучше своей России места нет!!! Я это точно знаю.
Да и то, УВЕРЕН, что многое из интервью этого деда вырезали ТАМ.
Всякой лживой либерасне и хохлофашистам не понравится эта правда.
Скажут что это актёр мосфильма и агент Путина.
Так как навальновские либерасы-тридварасы и хохлопитеки фашистские любят только про дороги, города и вообще жизнь в России изгаживать, уроды русофобские.