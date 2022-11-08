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Сообщество Жизнь в США 888 постов • 244 подписчика подписаться
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Жизненные убеждения дедушки

Жизненные убеждения дедушки

Автор:
08 ноября 2022 11:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   США   видео   дедушка   интервью   интересно   люди   пенсионер   
300
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Простые и понятные жизненные убеждения пожилого незнакомца. Дедушка явно много повидал на своём веку и ему всегда есть что рассказать.
Вот она старая школа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   США   видео   дедушка   интервью   интересно   люди   пенсионер   
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5  комментариев
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42k
Per aspĕra ad astra Полчаса назад
Молодчина, дед! Сказал правду-матку про их жизнь.

Я был в Нью-Йорке в своё время и то же самое бы сказал. Похоже снято там. Гаже города не видел, хотя много путешествовал до пандемии коронавируса...
И лучше своей России места нет!!! Я это точно знаю.
Да и то, УВЕРЕН, что многое из интервью этого деда вырезали ТАМ.

Всякой лживой либерасне и хохлофашистам не понравится эта правда.
Скажут что это актёр мосфильма и агент Путина.


Так как навальновские либерасы-тридварасы и хохлопитеки фашистские любят только про дороги, города и вообще жизнь в России изгаживать, уроды русофобские.
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17k
Вася 17 минут назад
зато по тебе сразу видно, что ты американец
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32k
Fat Lynx 19 минут назад
Дед - огонь!
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5k
sedoisever 49 минут назад
Что-то жизненных убеждений и не наблюдается.
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