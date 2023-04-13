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Раскатал и уничтожил: Илон Маск уличил во лжи журналиста BBC

Раскатал и уничтожил: Илон Маск уличил во лжи журналиста BBC

Автор:
13 апреля 2023 18:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: BBC   Илон Маск   Твиттер   видео   дезинформация   журналист   интервью   токсичный контент   
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Интервьюер попытался было поговорить о токсичном контенте в Твиттере, но не мог привести ни одного примера подобных постов.

Феерический отрывок из интервью Илона Маска журналисту "Би-Би-Си" Джеймсу Клейтону изрядно повеселил соцсети. На видео интервьюер медленно и верно садится в галошу, пытаясь уличить Маска в том, что Твиттер продвигает расистский и ненавистнический контент. Правда, когда владелец соцсети просит привести хотя бы один пример подобных токсичных постов, журналист теряется и выглядит довольно бледно.


В полную версию интервью, опубликованного на официальном сайте BBС этот отрывок не попал. Там был опубликован лишь сокращенный вариант беседы.

Источник:

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Метки: BBC   Илон Маск   Твиттер   видео   дезинформация   журналист   интервью   токсичный контент   
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7  комментариев
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11k
Shtoppi 40 минут назад
видимо журнашлюшка получил заказ на черный пиар, а может просто хотел хайп словить на горячей теме, но не потянул и облажался.
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21k
Davy Jones 52 секунды назад
3,14злеть не мешки ворчать, плечи не болят.
Слоган ВВС
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11k
Dmitry 4 минуты назад
Не дали бедненькому журналюге разыграть заезженную карту "highly likely"))).
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15k
Андрей Донченко Полчаса назад
Я могу найти расистский и ненавистнический контент.
Депутат Рижской думы Марис Мичеркевскис высказался коротко, но откровенно на национальную тему на своей страничке в Твиттере. Он посетовал, что "русофобия является огромной проблемой в Латвии. Ее слишком мало".
Как тебе такое, Илон Маск?


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18k
Александр Полчаса назад
Вся их политика и СМИ это сплошное враньё. Не привык этот борзописец когда выводят его враньё на свет, аж заикаться стал.
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