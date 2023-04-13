Раскатал и уничтожил: Илон Маск уличил во лжи журналиста BBC

6 фактов о жизни космонавтов за пределами Земли

Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть

Индусы решили превратить Илона Маска в божество

"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза Сябитова объяснила, почему...

"Чей газ Молдова закупала зимой?": как одним вопросом поставить в тупик важного гостя

"Да кому ты нужна, королева?!": Лобода заявила, что её умоляли остаться в России за любые...