Раскатал и уничтожил: Илон Маск уличил во лжи журналиста BBC

Интервьюер попытался было поговорить о токсичном контенте в Твиттере, но не мог привести ни одного примера подобных постов.
Феерический отрывок из интервью Илона Маска журналисту "Би-Би-Си" Джеймсу Клейтону изрядно повеселил соцсети. На видео интервьюер медленно и верно садится в галошу, пытаясь уличить Маска в том, что Твиттер продвигает расистский и ненавистнический контент. Правда, когда владелец соцсети просит привести хотя бы один пример подобных токсичных постов, журналист теряется и выглядит довольно бледно.
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В полную версию интервью, опубликованного на официальном сайте BBС этот отрывок не попал. Там был опубликован лишь сокращенный вариант беседы.
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Слоган ВВС
Депутат Рижской думы Марис Мичеркевскис высказался коротко, но откровенно на национальную тему на своей страничке в Твиттере. Он посетовал, что "русофобия является огромной проблемой в Латвии. Ее слишком мало".
Как тебе такое, Илон Маск?
Некоторые приписывают эти слова Петру Великому, некоторые говорят мол фейк (склоняюсь ко второму варианту).
Но с ростом популярности Твиттера среди политиков, начинаешь понимать что тот указ ещё в силе и это скорее хорошо.