"Ты — не ты, когда голоден!": пермяк в магазине откусил кусок курицы и положил её на прилавок

На камеры видеонаблюдения попал мерзкий поступок посетителя магазина. Мужчина подошёл к прилавку и взял с него поддон с курицей. Осмотрев еду, мужчина понюхал, откусил кусок от копчёной курицы, облизал пальцы и поставил её на место. Сделал он это на глазах у других покупателей. Как ни в чём не бывало он вышел их магазина.