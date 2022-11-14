"Ты — не ты, когда голоден!": пермяк в магазине откусил кусок курицы и положил её на прилавок

Непонятно что было в голове у жителя Перми, который решил откусить кусок курицы прямо в магазине. Сначала мужчина сделал "кусь", потом облизал пальцы и положил курицу на место, на прилавок. Его действия попали на видео. Теперь жители города гадают, почему он так поступил?
На камеры видеонаблюдения попал мерзкий поступок посетителя магазина. Мужчина подошёл к прилавку и взял с него поддон с курицей. Осмотрев еду, мужчина понюхал, откусил кусок от копчёной курицы, облизал пальцы и поставил её на место. Сделал он это на глазах у других покупателей. Как ни в чём не бывало он вышел их магазина.
Ролик появился в местных группах и пользователи сети гадают, почему мужчина не стал покупать курицу? Он шёл в магазин специально, чтобы покушать бесплатно? Или курица оказалась невкусной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Жители города долбятся в глаза? Они никогда имбецилов не видели? Пусть оглядятся вокруг - их полно. Начинается всё с не таких очевидных случаев. Навроде мусорный пакет до мусорки не донести или машину парковать так что жопа по максимуму на тротуар вылазит. И т.д. ну а потом начинаются удивления - откуда же быдло внезапно взялось?
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А че тут гадать?И так понятно что он он ипанутый.
есть такие индивидуумы, которые ради "интереса" тырят в магазинах то, что плохо лежит.
этот пошел дальше - новый вид
Не исключено, что у этого дяди с головой не все хорошо.