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"Ты — не ты, когда голоден!": пермяк в магазине откусил кусок курицы и положил её на прилавок

"Ты — не ты, когда голоден!": пермяк в магазине откусил кусок курицы и положил её на прилавок

Автор:
14 ноября 2022 13:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   курица   кусок   магазин   мерзость   пермь   плохой человек   фу   
1163
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Непонятно что было в голове у жителя Перми, который решил откусить кусок курицы прямо в магазине. Сначала мужчина сделал "кусь", потом облизал пальцы и положил курицу на место, на прилавок. Его действия попали на видео. Теперь жители города гадают, почему он так поступил?

На камеры видеонаблюдения попал мерзкий поступок посетителя магазина. Мужчина подошёл к прилавку и взял с него поддон с курицей. Осмотрев еду, мужчина понюхал, откусил кусок от копчёной курицы, облизал пальцы и поставил её на место. Сделал он это на глазах у других покупателей. Как ни в чём не бывало он вышел их магазина.

Ролик появился в местных группах и пользователи сети гадают, почему мужчина не стал покупать курицу? Он шёл в магазин специально, чтобы покушать бесплатно? Или курица оказалась невкусной?

Источник:

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Метки: Еда   курица   кусок   магазин   мерзость   пермь   плохой человек   фу   
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Бывает и хуже!
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31k
Игорь 8 минут назад
"жители города гадают, почему он так поступил?"
============
Жители города долбятся в глаза? Они никогда имбецилов не видели? Пусть оглядятся вокруг - их полно. Начинается всё с не таких очевидных случаев. Навроде мусорный пакет до мусорки не донести или машину парковать так что жопа по максимуму на тротуар вылазит. И т.д. ну а потом начинаются удивления - откуда же быдло внезапно взялось?
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
9k
Света 39 минут назад
Что за идиотские вопросы??? Не потому что невкусная или ещё что. Просто халява. Он и не сбирался ничего покупать. Таких в магазинах очень много. Есть категория которая просто пи.. дит товар, а есть вот такие хитрож. опые. Зашёл в пару магазов и пообедал. Сколько унас в сезон пропадает еды с прилавков... Идёт покупатель и жрёт мороженое. Останавливаешь, а он типа с ним уже заходил. Сколько раз обёртки от мороженного, шоколадок, конфет, булочек, колбасы, сыра находим, уже не удивляемся даже. Это не вызывет вот таких глупых вопросов, что озвучили в посте. Это просто воровство.
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27k
Квантовый переход Час назад
пользователи сети гадают
--------------
А че тут гадать?И так понятно что он он ипанутый.
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51k
Олег Час назад
на уголовку не нагрыз, но административка налицо. А потом они удивляются почему их охрана 3,14-здит
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501
Kra Час назад
да просто хулиган.
есть такие индивидуумы, которые ради "интереса" тырят в магазинах то, что плохо лежит.
этот пошел дальше - новый вид
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37k
turyst Час назад
Не понравилась, видать.
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<Он шёл в магазин специально, чтобы покушать бесплатно? Или курица оказалась невкусной?>>
Не исключено, что у этого дяди с головой не все хорошо.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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