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Необычные и забавные фигурки животных из овощей

Необычные и забавные фигурки животных из овощей

Автор:
10 ноября 2022 10:22
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   животные   интересно   овощи   
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Овощи можно использовать не только для салатов, но и в качестве основы для различных поделок. Взгляните на оригинальный способ подачи овощей.
Тот самый момент, когда пригласил веганов на шашлыки. С фантазией у автора этих шедевров точно всё в порядке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Прикол   Юмор   видео   животные   интересно   овощи   
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Егор Час назад
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Alex Chebrikov

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