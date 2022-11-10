Необычные и забавные фигурки животных из овощей

Овощи можно использовать не только для салатов, но и в качестве основы для различных поделок. Взгляните на оригинальный способ подачи овощей.

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Тот самый момент, когда пригласил веганов на шашлыки. С фантазией у автора этих шедевров точно всё в порядке.