Пушистый колбасный инспектор

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Посетители магазина запечатлели кота, который решил провести инспекцию палки колбасы на полке. Судя по нему, это далеко не первая инспекция.
Колбаса качественная, можно брать
С таким инспектором можно не переживать о качестве продукта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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