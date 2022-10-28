FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1434 поста • 449 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Пушистый колбасный инспектор

Пушистый колбасный инспектор

Автор:
28 октября 2022 08:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   видео   животные   качество   колбаса   магазин   приокл   
163
1
1
Посетители магазина запечатлели кота, который решил провести инспекцию палки колбасы на полке. Судя по нему, это далеко не первая инспекция.

Колбаса качественная, можно брать

С таким инспектором можно не переживать о качестве продукта.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Еда   видео   животные   качество   колбаса   магазин   приокл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
zlopisec 45 минут назад
Манагеров уволить, директору штрафака впаять, штук 300....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Serg2001 14 минут назад
Колбасный сомелье... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

827914



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название фильма
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название...
Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
Набирающие популярность в сообществах
"Если вы отступите хоть на шаг, страна разделится". Известный математик расчитал будущее России
"Если вы отступите хоть на шаг, страна разделится". Известный математик расчитал...
Жители Латвии пилят лавочки на дрова
Жители Латвии пилят лавочки на дрова
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#авто аварии#люди#дети#Toyota#Приколы#дикая природа#пешехода сбили
#Юмор#интересно#дтп#история#факты#СССР#Еда#автомир#креатив#пешеходный переход
#интересное#Прикол#аварии#фотографии#автомобили#в мире#картинки#удивительно#новости#США
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка "Здарова, корефан": мужчины подкармливают медведей в лесу "Здарова, корефан": мужчины подкармливают медведей в лесу Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля Колбаса для большой компании и семьи Колбаса для большой компании и семьи Умиротворяющий отдых на берегу водоёма Умиротворяющий отдых на берегу водоёма

На что жалуетесь?

Вернуться