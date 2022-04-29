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До хрустящей корочки: неудачный опыт приготовления птицы на костре

До хрустящей корочки: неудачный опыт приготовления птицы на костре

Автор:
29 апреля 2022 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   видео   костёр   курица   неудача   огонь   прикол   фейл   
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Парни решили устроить небольшой пикник на природе и приготовить птицу на открытом огне. Однако результат получился совсем не таким, на какой они рассчитывали.
Во время приготовления мяса птицы что-то пошло не так. Зато хрустящая, с корочкой!

Источник:

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Метки: Еда   видео   костёр   курица   неудача   огонь   прикол   фейл   
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4  комментария
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6k
Алексей 2 часа назад
надписи wasted не хватает)
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6k
Nikolay 44 минуты назад
Тренировочное аутодафе будущих инквизиторов. А может просто курицу при жизни ведьмой признали
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431
Мария Коненкова 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
это щедевр
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Fidel

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