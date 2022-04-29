До хрустящей корочки: неудачный опыт приготовления птицы на костре

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Парни решили устроить небольшой пикник на природе и приготовить птицу на открытом огне. Однако результат получился совсем не таким, на какой они рассчитывали.
Во время приготовления мяса птицы что-то пошло не так. Зато хрустящая, с корочкой!
Источник:
АНТИФИШКИ
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