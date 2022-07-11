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Пёс не смог защитить свою миску с едой от курицы

Пёс не смог защитить свою миску с едой от курицы

Автор:
11 июля 2022 10:03
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Реакция   видео   курица   прикол   птицы   пёс   собака   
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Крохотный пёс пришёл в бешенство, когда увидел, как курица его объедает. Он стал отгонять птицу от миски, но малый размер давал о себе знать. В конечном итоге в конфликт пришлось вмешаться хозяйке.
Сказ про то, как "пробник собаки" курицу от миски отгонял.

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   видео   курица   прикол   птицы   пёс   собака   
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1  комментарий
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Babangdida Полминуты назад
Шавки неопытные. У моих друзей три йорика так наловчились на крысах, что уже не только кур, но и индюшек гоняют.
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