Пёс не смог защитить свою миску с едой от курицы

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Крохотный пёс пришёл в бешенство, когда увидел, как курица его объедает. Он стал отгонять птицу от миски, но малый размер давал о себе знать. В конечном итоге в конфликт пришлось вмешаться хозяйке.
Сказ про то, как "пробник собаки" курицу от миски отгонял.
Источник:
АНТИФИШКИ
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