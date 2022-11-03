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Баклан лакомится свежей рыбой

Баклан лакомится свежей рыбой

Автор:
03 ноября 2022 12:30
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Прикол   аппетит   видео   животные   пеликан   рыба   
378
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Некоторые представительница прекрасного пола любят говорить, что едят очень мало, буквально как птички. Однако они не уточняют, о каких птичках идёт речь.
Девушка: дорогой, ничего мне не заказывай, я у тебя поклюю как птичка.
Так же она:

Источник:

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Метки: Еда   Прикол   аппетит   видео   животные   пеликан   рыба   
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8  комментариев
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1k
Мария Коненкова 53 минуты назад
И, главное, снаружи остался такой же стройный. После таза сожранной рыбы. Природа удивительна.
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61
Сергей Клейстер Минуту назад
готов поспорить, что он ещё больше сожрал бы. Меня удивляет способность этих животин переварить рыбу целиком вместе с чешуёй.
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21k
sanchesS80 11 минут назад
Да боюсь ничего он там не лакомится. Он даже вкус скорей всего не чувствует - просто в топку закидывает.
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18k
сергей костюнин 13 минут назад
Ни куя себе !
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2k
LK 14 минут назад
Тут не лакомится, тут смакует )
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157
данила беринский 19 минут назад
чистый баклан
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4k
Александр Николаевич 2 часа назад
"Баклан лакомится свежей рыбой" Лакомится? ...Нет, просто тырит и ...быстро. Смотрел с любопытством ...осилит ли? ...Сожрал, герой. Профи. И как только в него всё влезло?
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
Много-много лет сие видево гуляет в сети.. Рад, что торговец черным деревом для себя открыл интернет.. продажи негров вырастут...
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