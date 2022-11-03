Баклан лакомится свежей рыбой

378
1
1
Некоторые представительница прекрасного пола любят говорить, что едят очень мало, буквально как птички. Однако они не уточняют, о каких птичках идёт речь.
Девушка: дорогой, ничего мне не заказывай, я у тебя поклюю как птичка.
Так же она:
Так же она:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка
- Очень вместительные щёки хомяка
- "Здарова, корефан": мужчины подкармливают медведей в лесу
- Уличный пёс стащил жареного цыпленка из припаркованного автомобиля
- Девушке не дали насладиться вкусом селёдки
Новости партнёров
реклама