Хищница ворует еду хозяев из микроволновки

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Похожая на сервала хищная кошка запрыгнула в микроволновку, желая полакомиться едой своих хозяев. Ты — не ты, когда голоден.
Когда нет времени ждать и надо действовать. С такой не забалуешь!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда Прикол видео животные микроволновка неожиданно
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Называется дрессировка
я б закрыл её там минут на 20(не включая) поорала бы, повизжала, в следующий раз бы подумала.