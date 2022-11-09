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Хищница ворует еду хозяев из микроволновки

Хищница ворует еду хозяев из микроволновки

Автор:
09 ноября 2022 10:28
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Прикол   видео   животные   микроволновка   неожиданно   
462
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Похожая на сервала хищная кошка запрыгнула в микроволновку, желая полакомиться едой своих хозяев. Ты — не ты, когда голоден.
Когда нет времени ждать и надо действовать. С такой не забалуешь!

Источник:

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Метки: Еда   Прикол   видео   животные   микроволновка   неожиданно   
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7  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Хозяева Тиктокеры- горе сервалу
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22k
Владимир Полчаса назад
Закрываешь крышку и включаешь микроволновку)
Называется дрессировка
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312
Liberman Полчаса назад
охренела скотина, так то... а эти счастливые, радуются...
я б закрыл её там минут на 20(не включая) поорала бы, повизжала, в следующий раз бы подумала.
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51k
smakido 51 минуту назад
Такое животное нельзя кормить человеческой пищей (да и той так сказать хозяева не очень то кормят. Там надо сырое мясо мышей, крыс, кроликов, т.е. такую пищу, которую они едят в естественных условиях. В противном случае животному грозит потеря кальция, размягчение костей, переломы, дисбактериоз и мное другое. Просто сердце разрывается, когда видишь результаты такого "содержания" диких животных в современных квартирах-переломанные, как тряпочки животные, которые еле живы!
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312
Liberman smakido Полчаса назад
это помесь сервала и бенгала не в первом поколении, скорее д3... это искусственная порода. можешь заканчивать причитать.
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27k
Квантовый переход Час назад
Пост не правильно назвали.Надо было так: жмотистые хозяева спрятали еду от киски в микроволновку.Бедная голодная киска чуть тарелку не сожрала.
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13k
banzai7 2 часа назад
Похоже там кошак решает кто когда ест.
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