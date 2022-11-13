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В Свердловской области женщине не понравилась работа «Водоканала» и она залила стол директора фекалиями

В Свердловской области женщине не понравилась работа «Водоканала» и она залила стол директора фекалиями

Автор:
13 ноября 2022 21:02
Сообщество : Жить в России
Метки: ведро   дама   директор   женщина   коммунальщики   подвал   потоп   свердловская область   скандал   фекалии   
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Они ссылались на нехватку оборудования, но от народного гнева это не спасло.

Коммунальщики не дают заскучать. Подвал дома, в котором живёт героиня из видео, затопило. Но хозяйственные службы не торопились откачивать воду, они объяснили это нехваткой оборудования. И тогда дама нашла решение.

Женщина набрала ведро подвальной жижи и отнесла в офис местного водоканала.

И все забегали. Может хоть после этого проблема решится.

Источник:

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Метки: ведро   дама   директор   женщина   коммунальщики   подвал   потоп   свердловская область   скандал   фекалии   
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13  комментариев
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16k
Александр Час назад
Как-то ходили у нас проверялки от водоканала, проверяли чтобы не поливали огороды бесплатно. Я им говорю, вон на соседней улице вода уже полгода течёт из дырявой трубы, сказали что это их не касается.
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14k
info-kozirev 21 минуту назад
Ну все по делу,треть всех счетов,это водоканал,а у них сука "оборудования нет" ,это как,значит объяснить неуплату коммуналки нехваткой денег нельзя,а этим сучатам,нехваткой оборудования можно.
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59k
Опиум для народа 39 минут назад
-"они объяснили это нехваткой оборудования."-
-а оплату коммуналки можно объяснить нехваткой денег? Ну и нех"й п"здеть тогда. Не можете - освободите место тем, кто сможет.
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22k
Владимир 47 минут назад
Если это начальница а не принеси подай то вполне норм.
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8k
GROMOZEKA Час назад
РадиКАЛьное решение
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6k
hhwost Час назад
молодец, всё правильно сделала.
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91k
Броненосец Потелкам Час назад
Живу в Новороссийске во многоквартирном доме
Все общедомовое оборудование - наше
Никого ни о чем не просим
Слава Богу, хватило ума не связываться с "управляйками"
Платежи у нас - одни из самых низких в городе
Ни Мерседеса у Председателя, ни секретарши нету.
И деньги общедомовые никуда не пропадают
Завоняло в лифте подвалом - полезли, нашли течь, устранили наемным сантехником в тот же день
Крыша потекла - тут же устранили
.
Не знаю, какая связь между Водоаналом и потёкшей внутридомовой канализацией ?
Это ж ваши трубы !
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2k
Broscan Час назад
Это не начальница!

А убирать будет уборщица,без права на вые...он


А вот мэра, точно окунуть бы в это дерьмецо мордой!
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403
Knives22 Broscan Час назад
Да мне кажется нужно сразу к императору галактики идти. Пусть он с управляющей компанией разбирается.
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13k
gavrosh Час назад
Ссылка youtu.be
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August

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