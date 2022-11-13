В Свердловской области женщине не понравилась работа «Водоканала» и она залила стол директора фекалиями

Коммунальщики не дают заскучать. Подвал дома, в котором живёт героиня из видео, затопило. Но хозяйственные службы не торопились откачивать воду, они объяснили это нехваткой оборудования. И тогда дама нашла решение.

Женщина набрала ведро подвальной жижи и отнесла в офис местного водоканала.