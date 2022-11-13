В Свердловской области женщине не понравилась работа «Водоканала» и она залила стол директора фекалиями

Они ссылались на нехватку оборудования, но от народного гнева это не спасло.
Коммунальщики не дают заскучать. Подвал дома, в котором живёт героиня из видео, затопило. Но хозяйственные службы не торопились откачивать воду, они объяснили это нехваткой оборудования. И тогда дама нашла решение.
Женщина набрала ведро подвальной жижи и отнесла в офис местного водоканала.
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И все забегали. Может хоть после этого проблема решится.
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АНТИФИШКИ
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-а оплату коммуналки можно объяснить нехваткой денег? Ну и нех"й п"здеть тогда. Не можете - освободите место тем, кто сможет.
Все общедомовое оборудование - наше
Никого ни о чем не просим
Слава Богу, хватило ума не связываться с "управляйками"
Платежи у нас - одни из самых низких в городе
Ни Мерседеса у Председателя, ни секретарши нету.
И деньги общедомовые никуда не пропадают
Завоняло в лифте подвалом - полезли, нашли течь, устранили наемным сантехником в тот же день
Крыша потекла - тут же устранили
.
Не знаю, какая связь между Водоаналом и потёкшей внутридомовой канализацией ?
Это ж ваши трубы !
А убирать будет уборщица,без права на вые...он
А вот мэра, точно окунуть бы в это дерьмецо мордой!
Понял тебя
Но с кого то начинать надо !