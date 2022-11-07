"Сорвалось": рабочий случайно уронил своего коллегу в колодец

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Рабочий попытался спустить своего коллегу в колодец на ведре, однако не смог его удержать. Невезучему работяге нашлось, что сказать напарнику.
Те ещё напарники...
Мужчина остался цел и почти невредим. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Так точно. В процессе починки распредщитка я капнул оловом на голову рядовому Скамейке, который страховал стремянку. Рядовой Скамейка спросил меня: "Что же ты делаешь, товарищ рядовой Петров? Разве ты не видишь, что расплавленный металл капает на голову твоему боевому товарищу?" Других инцидентов не происходило.
Сразу видно профессионалы, похоже давно работают
Мне, как промальпу, это вообще сложно смотреть без применения обсценной лексики.