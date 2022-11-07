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"Сорвалось": рабочий случайно уронил своего коллегу в колодец

"Сорвалось": рабочий случайно уронил своего коллегу в колодец

Автор:
07 ноября 2022 11:21
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   ведро   видео   колодец   падение   рабочий   
1320
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Рабочий попытался спустить своего коллегу в колодец на ведре, однако не смог его удержать. Невезучему работяге нашлось, что сказать напарнику.

Те ещё напарники...

Мужчина остался цел и почти невредим. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Россия   ведро   видео   колодец   падение   рабочий   
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23  комментария
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
- Товарищи бойцы, после того, как два рядовых из нашей части чинили проводку в детском саду по соседству, дети начали ругаться матом. Рядовой Петров, есть что сказать?
- Так точно. В процессе починки распредщитка я капнул оловом на голову рядовому Скамейке, который страховал стремянку. Рядовой Скамейка спросил меня: "Что же ты делаешь, товарищ рядовой Петров? Разве ты не видишь, что расплавленный металл капает на голову твоему боевому товарищу?" Других инцидентов не происходило.
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91k
sapér Vodička Минуту назад
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5k
пропеллер 2 минуты назад
сделай дело бухни блд.
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741
Максим Макашев 10 минут назад
пить надо меньше, тогда и по колодцам шароё6иться не потянет
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9k
Павел 15 минут назад
А теперь!!!! Подымайте Кракена!!!!!!
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16k
seller-k 16 минут назад
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463
Kra 19 минут назад
и отбился , и искупался - аттракцион! ))
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12k
Александр 19 минут назад
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396
cdzpm 20 минут назад
На ведре в колодец!!! Техника безопасности?! - нет, не слышали
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34
Гражданин 20 минут назад
Блин где вторая часть как он вылез?????????
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9k
Света Полчаса назад
Оба смелые остроумцы. А вот у нас был реально случай... Точнее случаев было огромное множество, но этот стоит отдельным рядом. Отдельным, поскольку мата не было. Итак: меняли участок коллектора. Глубина была приличная. Яму пришлось раскопать огромную с покатыи откосами. И постоянно полз грунт. Потому работали по двое, но большей частью по одному- так уж получалось. Но помогали сверху. И вот надо было подать кувалду. Чтобы не затянуло грунтом, все инструменты подавали на верёвке, а не кидали. Вот и кувалду подали. Но не попали в место, где стоял работник. Качнули, чтобы направить точнее, а верёвка и порвалась.... Кувалда с размаха влетела прямо в лоб тому что в яме. Он - брык и вырубился. Молча конечно. Те кто вокруг ямы тоже молча, но естественно в ах..ении. Всё закончилось благополучно. Шапка смягчила удар и у мужика было только лёгкое сотрясение. Вспоминая все смеялись, а тогда было сильно не до смеха.
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447
Vladimir Tolkunov 50 минут назад
Дужка от ведра на изоленте, - уровень надежности высокий.
Сразу видно профессионалы, похоже давно работают
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3k
Дмитрий 55 минут назад
Хорошо, что это не мой колодец на 18 колец.... Дебилы. Ещё и сел на ведро у которой запросто ручка могла отвалится
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38k
Example 6.2.6 55 минут назад
Верёвка, опорное устройства валика колодца, дужка жестяного ведра, отсутствие страховки и какой-то утырок ответственный за контролируемый спуск.. Казалось бы, что может пойти не так? Надеюсь, этого бедолагу вытащили и он больше подобным способом спускаться не будет.
Ссылка coub.com
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28k
Григорий Час назад
Умный полез, он расчитал нагрузку на дужку и ушки ведра, веревку и доску, а сильный держал и опускал. Самый шаристый снимал видео.
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3k
Citizenn Час назад
Они это видео для Тик-Тока или прокуратуры снимали?
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15k
Александр Час назад
А если бы он не снимал на телефон, а помогал опускать, то всё было бы нормально.
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9k
Бритва 2 часа назад
взглянув на продолжительность ролика, я так и понял, что это две минуты ненормативной лексики)
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6k
Алексей 2 часа назад
А вытаскивать он его как планирует?) И вообще странно что веревка не порвалась)
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