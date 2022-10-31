Женщина, которой идут усы

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Женщина доказала, что некоторым представительницами прекрасного пола идут усы. Удивительно, но факт.
Говорят, что женщинам нельзя делать комплимент по поводу их усов, даже если они очень хороши. Однако героиня данного видео точно бы оценила этот комплимент.
Стоит отметить, что из неё получилась бы неплохая женская версия Д’Артаньяна.
Стоит отметить, что из неё получилась бы неплохая женская версия Д’Артаньяна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кроме челки и косы
Над губой растут усы
Позвольте, но у меня же нет усов!
А у неё есть.