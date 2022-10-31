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Женщина, которой идут усы

Женщина, которой идут усы

Автор:
31 октября 2022 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   женщина   усы   
2910
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Женщина доказала, что некоторым представительницами прекрасного пола идут усы. Удивительно, но факт.
Говорят, что женщинам нельзя делать комплимент по поводу их усов, даже если они очень хороши. Однако героиня данного видео точно бы оценила этот комплимент.

Стоит отметить, что из неё получилась бы неплохая женская версия Д’Артаньяна.

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   женщина   усы   
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30  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
чуть не блеванул
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24k
pssst 15 минут назад
У каждой маленькой цыганки
Итальянки и испанки
Кроме челки и косы
Над губой растут усы
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17k
Алексей Теуш 16 минут назад
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Чушь! Такие усы даже мужикам не идут...
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6k
donembro 40 минут назад
Лапенко лучший
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744
Сергей 46 минут назад
Некоторым ещё и борода "идет'

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5k
heta 48 минут назад
Это видео вызывает "illegal operation" в мозгу, переполнение стека, рвотные позывы и возмущение. Ничего, блждад, положительного.
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10k
Алексей 49 минут назад
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3k
americos 51 минуту назад
Уважаемый, извините, но вы так похожи… Вот если бы не усы  вылитая моя жена!
 Позвольте, но у меня же нет усов!
 А у неё есть.
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4k
Enigma Kuutar 59 минут назад
Я вообще красавчик
гагик-джан
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10k
Roy Batty Час назад
Ссылка rutube.ru
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7k
Maximvs Час назад
чо такие серьезные? Девчонка веселится.
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731
Денис Час назад
Вот Каналья!
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109
Yury Час назад
Ссылка www.youtube.com
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−2
Igor Dimov Час назад
что за песня ?
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25k
Юрий Час назад
Борода тоже идет?

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1k
qwer Час назад
ФуПля!!
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19k
nobody® Час назад
Женскую версию Д'Артаньяна ещё в 90-х смотрели по видаку, пока родителей не было дома.
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2k
vn Час назад
Девушка, которой идут усы - мужик
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2k
Broscan Час назад
Писец моей клаве
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1k
Fiverknot Час назад
Она просто изначально страшная и на мужика похожа. Даже без этих усов.
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