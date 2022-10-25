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Весёлые классики⁠⁠ для тех, кто не боится промокнуть

Весёлые классики⁠⁠ для тех, кто не боится промокнуть

Автор:
25 октября 2022 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   мужчины   падение   позитив   развлечение   
580
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Большинство мужчин не против подурачиться и хорошо развлечься в любом возрасте. Герои данного ролика как раз из таких. Они умеют поднять настроение себе и вызвать улыбку у зрителя.
Победитель везёт всех приятелей в травмпункт? Очередное доказательство того, что некоторые мужчины никогда не взрослеют.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   мужчины   падение   позитив   развлечение   
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3  комментария
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4k
satra 22 минуты назад
Неплохая идея для корпоратива.
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sapér Vodička 4 минуты назад
Без теток не интересно !
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5k
Дмитрий 38 минут назад
Дебилы.)))))
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Дмитрий

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