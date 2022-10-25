Весёлые классики⁠⁠ для тех, кто не боится промокнуть

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Большинство мужчин не против подурачиться и хорошо развлечься в любом возрасте. Герои данного ролика как раз из таких. Они умеют поднять настроение себе и вызвать улыбку у зрителя.
Победитель везёт всех приятелей в травмпункт? Очередное доказательство того, что некоторые мужчины никогда не взрослеют.
Источник:
АНТИФИШКИ
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