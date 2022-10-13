Пёс, который в прошлой жизни был котом

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Домашний пёс попытался удобно устроиться на небольшом столике на кухне. Однако питомец в очередной раз забыл, что он не кот.
Решил почувствовать себя котом?
Источник:
АНТИФИШКИ
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- У вас так много кошек?
- Нет. Просто муж обожает это дело под пиво. Сухарики/рыбка, говорит, фигня. А вот корм - зашибись.
Ещё пару месяцев продолжается ежедневная закупка и вдруг покупательница пропадает.
В свой выходной, гуляя в парке, продавщица видит клиентку, подходит, здоровается и спрашивает:
- А почему больше к нам не приходите? Нашли где-то дешевле?
- Нет. Просто муж умер. Решил, сидя на шкафу, яйца себе вылизать, упал и свернул шею.