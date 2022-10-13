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Пёс, который в прошлой жизни был котом

Пёс, который в прошлой жизни был котом

Автор:
13 октября 2022 10:54
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   кухня   падение   стол   
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Домашний пёс попытался удобно устроиться на небольшом столике на кухне. Однако питомец в очередной раз забыл, что он не кот.
Решил почувствовать себя котом?

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   кухня   падение   стол   
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4  комментария
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6k
klop 2 часа назад
Собака на столе? Походу хозяева плохо дрессируют свою псину.
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2k
Александр 51 минуту назад
Для эпичности ещё надо было уронить пару горшков с цветами, а так сабокен воспитанный кошками
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12k
Александр 2 часа назад
Приходит женщина в магазин и покупает 40 пакетиков и 4 кило сухого корма для кошек. Через неделю опять столько же берёт. Ещё через неделю снова. Продавщица её уже помнит и как-то спрашивает:
- У вас так много кошек?
- Нет. Просто муж обожает это дело под пиво. Сухарики/рыбка, говорит, фигня. А вот корм - зашибись.
Ещё пару месяцев продолжается ежедневная закупка и вдруг покупательница пропадает.
В свой выходной, гуляя в парке, продавщица видит клиентку, подходит, здоровается и спрашивает:
- А почему больше к нам не приходите? Нашли где-то дешевле?
- Нет. Просто муж умер. Решил, сидя на шкафу, яйца себе вылизать, упал и свернул шею.
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