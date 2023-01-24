В Дагестане позитивный аниматор-медведь станцевал лезгинку

795
1
1
Аниматор в костюме медведя повеселил посетителей ресторана. Мужчина станцевал лезгинку по просьбе одной из клиенток.
Посетители ресторана были в восторге. Автор видео хотела отблагодарить аниматора деньгами, но скромный мужчина отказался.
Источник:
Ссылки по теме:
- Актёр, у которого ещё нет "Оскара"
- Женщины прикольнулись над своими мужьями
- Розыгрыш мужчины в ресторане
- Кот на страже здоровья хозяина
- Музыкальная пауза с животными
Новости партнёров
реклама
Хах)) Да из такой завязки хороший сценарист цело кино сделать может.