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В Дагестане позитивный аниматор-медведь станцевал лезгинку

В Дагестане позитивный аниматор-медведь станцевал лезгинку

Автор:
24 января 2023 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аниматор   видео   позитив   ресторан   
795
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Аниматор в костюме медведя повеселил посетителей ресторана. Мужчина станцевал лезгинку по просьбе одной из клиенток.
Посетители ресторана были в восторге. Автор видео хотела отблагодарить аниматора деньгами, но скромный мужчина отказался.

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Метки: Прикол   Юмор   аниматор   видео   позитив   ресторан   
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5  комментариев
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15k
Совранский Час назад
ШИКАРНО !!!
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 минуты назад
навеяло что то .
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22k
Mike Miller 46 минут назад
Однажды позитивный медведь аниматор в Дагестане...

Хах)) Да из такой завязки хороший сценарист цело кино сделать может.
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14k
Majul Час назад
Зажигательно )
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233
Владимир Час назад
КЛАСС!!!
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