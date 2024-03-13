Лучшие мужские годы

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Женщины живут дольше мужчин почти во всех странах. Это ни для кого не секрет. Комик Никита Шевчук обратил внимание на то, что многие представительницы прекрасного пола при этом жалуются, что мужчины забирают их лучшие годы жизни.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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