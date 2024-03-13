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Лучшие мужские годы

Лучшие мужские годы

Автор:
13 марта 2024 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Вопрос   Прикол   Юмор   женщины   лучшие годы   мужчины   
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Женщины живут дольше мужчин почти во всех странах. Это ни для кого не секрет. Комик Никита Шевчук обратил внимание на то, что многие представительницы прекрасного пола при этом жалуются, что мужчины забирают их лучшие годы жизни.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Вопрос   Прикол   Юмор   женщины   лучшие годы   мужчины   
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