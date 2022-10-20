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Женщина пытается успеть за коллективом во время фитнес тренировки

Женщина пытается успеть за коллективом во время фитнес тренировки

Автор:
20 октября 2022 11:06
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Спорт   Юмор   видео   тренировка   фитнес   
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Женщина записалась на групповые фитнес тренировки, однако успеть за остальным коллективом оказалось не так уж и просто. Комичные попытки женщины угнаться за всеми попали на видео.
Просто пинг высокий...

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   Спорт   Юмор   видео   тренировка   фитнес   
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12  комментариев
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
ну, если это первое занятие для неё, то очевидно, что не все движения ещё знает...
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71k
Доктор Джонс 36 минут назад
"Линия задержки" в действии...
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−101
GLOBUS 2 часа назад
Прикольно, главное чтобы не перестала этим заниматься.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Да б...! Сколько можно то??!! Определитесь уже куда идти!
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23k
Serg2001 2 часа назад
Что пришла уже молодец!
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Да тут все наоборот - это от нее все отстают!
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1k
Александр Голованов 2 часа назад
И сразу отличное настроение!))))
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6k
Алексей 2 часа назад
Обмен пакетами с..
Превышен интервал ожидания для запроса.
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