Женщина пытается успеть за коллективом во время фитнес тренировки

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Женщина записалась на групповые фитнес тренировки, однако успеть за остальным коллективом оказалось не так уж и просто. Комичные попытки женщины угнаться за всеми попали на видео.
Просто пинг высокий...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я думал корпоратив какой-то, выступает отдел бухгалтерии.
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