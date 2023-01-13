Чудак выполняет странное упражнение

Во многих тренажёрных залах можно встретить новичков, которые предпочитают на первых порах не обращаться за помощью к тренеру. Они используют тренажёры не по назначению и рано или поздно попадают на камеру.

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В тренажерном зале заметили мужчину, который выполнял крайне странное упражнение. Тренировка или попытка суицида?