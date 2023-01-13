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Чудак выполняет странное упражнение

Чудак выполняет странное упражнение

Автор:
13 января 2023 12:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Спорт   Юмор   видео   курьёзы   тренажёрный зал   тренировка   
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Во многих тренажёрных залах можно встретить новичков, которые предпочитают на первых порах не обращаться за помощью к тренеру. Они используют тренажёры не по назначению и рано или поздно попадают на камеру.
В тренажерном зале заметили мужчину, который выполнял крайне странное упражнение. Тренировка или попытка суицида?

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Метки: Прикол   Спорт   Юмор   видео   курьёзы   тренажёрный зал   тренировка   
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9  комментариев
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
…«НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ОНА БЫЛА…ПРОСТО ДУРОЙ» (ИЗ ДНЕВНИКА БРЕЖНЕВА ПО ПОВОДУ ЗАГАДКИ УЛЫБКИ ДЖОКОНДЫ)
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1k
ZET 58 секунд назад
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921
Graboid 3 минуты назад
ну .. вытягивание (тракция) шейного отдела позвоночника .. нормальная, такая, процедура .. только делает он ее немного интенсивно .. наверно прижало сильно
====
спина болела, я себе на руки ремни с крюками сделал .. на турнике висеть ..

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24k
Serg2001 7 минут назад
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7k
Nikolay Полчаса назад
"Что же Вы так убиваетесь?! Вы же так никак не убьетесь!"
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10k
ScorpionDS Час назад
Мне врач рекомендовал делать нагрузку на шею, из-за сидячей работы есть проблемы, наверное это парень воспринял такой совет своеобразно.
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32k
Fat Lynx Час назад
Пытался похрустеть шейными позвонками? Сходил бы к костоправу...
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9k
Б.Касторский Час назад
Техника просто страдает. А так нормально. Делай так три раза в день и спина болеть не будет (с)
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26k
The Dude 2 часа назад
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