Чудак выполняет странное упражнение

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Во многих тренажёрных залах можно встретить новичков, которые предпочитают на первых порах не обращаться за помощью к тренеру. Они используют тренажёры не по назначению и рано или поздно попадают на камеру.
В тренажерном зале заметили мужчину, который выполнял крайне странное упражнение. Тренировка или попытка суицида?
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Метки: Прикол Спорт Юмор видео курьёзы тренажёрный зал тренировка
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спина болела, я себе на руки ремни с крюками сделал .. на турнике висеть ..