Кот "деактивировал" камеру видеонаблюдения

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Во время исследования кухни кот услышал упрёки со стороны своего хозяина. Узнав, что голос хозяина исходит из странной маленькой коробочки возле потолка, питомец решил избавиться от следящего за ним устройства.
Миссия выполнима
Странная штука, говорящая голосом хозяина, не испугала любопытного питомца.
Источник:
АНТИФИШКИ
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