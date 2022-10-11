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Сообщество Без кота и жизнь не та 1422 поста • 450 подписчиков подписаться
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Кот "деактивировал" камеру видеонаблюдения

Кот "деактивировал" камеру видеонаблюдения

Автор:
11 октября 2022 10:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   видео   камера   камера наблюдения   кот   кухня   
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Во время исследования кухни кот услышал упрёки со стороны своего хозяина. Узнав, что голос хозяина исходит из странной маленькой коробочки возле потолка, питомец решил избавиться от следящего за ним устройства.

Миссия выполнима

Странная штука, говорящая голосом хозяина, не испугала любопытного питомца.

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   видео   камера   камера наблюдения   кот   кухня   
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8  комментариев
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1k
Alex 2 часа назад
Ибо нефиг.
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1k
Оксид Бетона 5 минут назад
Цель обнаружена! Цель захвачена! Цель уничтожена!
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26k
SerGProS Полчаса назад
Момент телепортации кота очень понравился.Они умеют.
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6k
klop 43 минуты назад
На постановку похоже. Похоже хозяин позже включил камеру, подставил кота и сам сбил камеру.
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4k
SandMANn 54 минуты назад
Профи!
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27k
Квантовый переход 57 минут назад
А вы думали коты дураки?
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10k
Владимир Час назад
Ссылка youtu.be
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