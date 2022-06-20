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Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор

Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор

Автор:
20 июня 2022 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   США   в мире   видео   животные   кот   медведь   прикол   
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Жительница США, переехавшая недавно в новый дом, запечатлела молодого медведя, разоряющего птичью кормушку. Однако главным героем ролика стал вовсе не косолапый, а кот женщины.

Источник:

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Метки: Реакция   США   в мире   видео   животные   кот   медведь   прикол   
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5  комментариев
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31k
Fat Lynx Час назад
У нас директор так же реагирует на налоговую
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2k
perekrestok 39 минут назад
Кот офигел - какая птичка прилетела!
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14k
Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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28k
Григорий Час назад
А кот неглуп. Четко представил, что с ним будет если встретится этот увалень.
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