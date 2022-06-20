Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор

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Жительница США, переехавшая недавно в новый дом, запечатлела молодого медведя, разоряющего птичью кормушку. Однако главным героем ролика стал вовсе не косолапый, а кот женщины.
Косолапый незваный гость, забравшийся на придомовую территорию, чтобы ограбить птичью кормушку, привлёк внимание домовладелицы и её питомца, проживающих в окрестности города Фармингтон (штат Пенсильвания, США).
Хозяйка жилища запечатлела молодого медведя, утоляющего свой голод птичьим кормом и удивлённого двухлетнего кота по кличке Тимон, который первый раз в своей жизни увидел странного зверя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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