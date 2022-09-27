"Хозяева, вы чего?": забавная реакция кота на танцы людей

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Кот увидел странные танцы своих хозяев и оказался шокирован. Он не понимал, почему люди так двигаются и самое главное - зачем.
Поведение животных часто кажется нам очень странным, но и они не всегда понимают наши действия. Яркий пример — котейка из этого видео, которого поразили необычные танцы его владельцев.
«Что делают эти безумцы? И почему снимают все это на видео?» — подумал шокированный котофей и решил на всякий случай закрыть камеру смартфона своей мордахой. И правильно. Котики всем нравятся больше, чем странные танцы.
Удивленный котейка развеселил тысячи пользователей социальных сетей.
Удивленный котейка развеселил тысячи пользователей социальных сетей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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