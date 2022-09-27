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Сообщество Без кота и жизнь не та 1416 постов • 449 подписчиков подписаться
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"Хозяева, вы чего?": забавная реакция кота на танцы людей

"Хозяева, вы чего?": забавная реакция кота на танцы людей

Автор:
27 сентября 2022 08:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Танцы   Юмор   видео   животные   кот   прикол   
514
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Кот увидел странные танцы своих хозяев и оказался шокирован. Он не понимал, почему люди так двигаются и самое главное - зачем.

Источник:

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Метки: Реакция   Танцы   Юмор   видео   животные   кот   прикол   
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2  комментария
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77
vitros666 Час назад
На самом деле кот просто [мат] от тупых басов и тупорылой музыки на запредельной громкости
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Johnny Espoleto Час назад
Что эти кожаные себе позволяют?!!!!
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Alex Chebrikov

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