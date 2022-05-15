"Ни о чем не жалею": 18 котиков, которых угостили кошачьей мятой

Кошки по-разному реагируют на кошачью мяту. Некоторые питомцы становятся ласковыми и игривыми, другие впадают в ступор или даже проявляют агрессию. Поведение любимца также напрямую зависит от того, как именно он употребил мяту. Обнюхивание травы приводит к легкому седативному эффекту, который исчезает в течение 10-15 минут. Поедание кошачьей мяты оказывает выраженную стимуляцию, которая может привести к тому, что животное будет вести так, словно оно немного выжило из ума.

Мой кот отказывается отдавать банку с кошачьей мятой