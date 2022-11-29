Озорной кот испытал на прочность нервы хозяйки

Шкодливый кот по кличке Боря решил во что бы то ни стало запрыгнуть на шкафчик в ванной комнате. Осуществить задуманное удалось не до конца, зато получилось испытать на прочность нервы хозяйки.

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Если бы не говорила "не надо прыгать", то Боря бы и не прыгнул.



Вывод: сама виновата.