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Сообщество Без кота и жизнь не та 1460 постов • 449 подписчиков подписаться
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Озорной кот испытал на прочность нервы хозяйки

Озорной кот испытал на прочность нервы хозяйки

Автор:
29 ноября 2022 12:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Боря   Прикол   Реакция   видео   животные юмор   кот   
1261
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Шкодливый кот по кличке Боря решил во что бы то ни стало запрыгнуть на шкафчик в ванной комнате. Осуществить задуманное удалось не до конца, зато получилось испытать на прочность нервы хозяйки.
Если бы не говорила "не надо прыгать", то Боря бы и не прыгнул.

Вывод: сама виновата.

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Метки: Боря   Прикол   Реакция   видео   животные юмор   кот   
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8  комментариев
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20k
ЦСКА Час назад
Главное ираскаяние...
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3k
americos 6 минут назад
Сука,ты накаркала!
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9k
Летучий Мыш Полчаса назад
Кот чет слишком напряжённый, будто ищет, куда свалить.
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25k
Tata 45 минут назад
Очень много нового, короткометражного на "Фишках" стало, так и до тик-тока скатимся. Грустно на развлекательном.
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90
efrat Час назад
просто если бы кот жил в природе - то он или на мышей охотился ли за кошками бегал, или бы дрался с другими котами. А в квартире он с ума сходит от безделья. Вот и не знает чем себя занять. Хозяйка, поиграла бы с ним что-ли!
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4k
Александр Час назад
сКОТина...
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7k
Колорад Час назад
Он просто хотел ей сказать:
-Ты чо труселя грязные развесила?
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Дмитрий

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