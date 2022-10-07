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Морской лев запрыгнул на лодку, чтобы спастись от косатки

Морской лев запрыгнул на лодку, чтобы спастись от косатки

Автор:
07 октября 2022 09:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   косатка   морской котик   спасение   
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Добыча косаток включает в себя почти всё, что плавает, кроме людей, они являются ужасающими высшими хищниками, которые охотятся стаями и даже координируют свои действия, чтобы атаковать китов, в несколько раз превышающих их собственный размер.

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   косатка   морской котик   спасение   
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1  комментарий
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Oleg 3 минуты назад
ага, давай, давай говорит, ю хэв ту гоу )) плыви говорит на встречу мечте )))
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