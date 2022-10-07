Морской лев запрыгнул на лодку, чтобы спастись от косатки

Добыча косаток включает в себя почти всё, что плавает, кроме людей, они являются ужасающими высшими хищниками, которые охотятся стаями и даже координируют свои действия, чтобы атаковать китов, в несколько раз превышающих их собственный размер.

0 Морскому льву, преследуемому голодными косатками, удалось избежать нападения, забравшись на лодку женщины, которая сняла инцидент на видео.