Очаровательный дикий тюлень заинтересовался дайвером

1205
1
1
Иногда тюлени могут быть такими же ручными, как собаки, что показано в этом очаровательном видео, где любопытный серый тюлень подплыл к подводному ныряльщику, чтобы обнять его.
Дайвер столкнулся с молодым серым тюленем во время погружения на островах Фарн у побережья Нортумберленда.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Аллигатор выпрыгнул из воды и поймал квадрокоптер
- Медведь заглянул в дом в Южной Каролине и позвонил в звонок
- Черепаха застряла на пути к морю, и этот мужчина помог ей
- Медвежьи «танцы» в Саяно-Шушенском заповеднике
- Интригующая схватка: львиный прайд напал на крокодила
Метки: видео дикие животные животные
Новости партнёров
Женскому полу во время менструации не рекомендуются плавать рядом с ними.
Есть куча виде с похотливыми дельфинами.
Поэтому, как и у всех животных, - интерес к дайверу может быть только в двух случаях - либо пожрать (сожрать) либо продлить род.