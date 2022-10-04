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Очаровательный дикий тюлень заинтересовался дайвером

Очаровательный дикий тюлень заинтересовался дайвером

Автор:
04 октября 2022 08:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   
1205
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Иногда тюлени могут быть такими же ручными, как собаки, что показано в этом очаровательном видео, где любопытный серый тюлень подплыл к подводному ныряльщику, чтобы обнять его.

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   животные   
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8  комментариев
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2k
SHAGREEN 4 часа назад
Котэ они везде.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Силы - они очень любопутные кричеры. Если дайвер дайванет в вотер, то сил обязательно приблизится и помониторит его.
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22k
Serg2001 3 часа назад
Позитивная зверушка!...)) Но зубки у него конечно... на месте дайвера я бы не расслаблялся...
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8k
Путинский Бот 3 часа назад
по моему, на морского леопарда больше похож...
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−9
eex 3 часа назад
Вобще то, что тюлени, что дельфины - млекопитающие.
Женскому полу во время менструации не рекомендуются плавать рядом с ними.
Есть куча виде с похотливыми дельфинами.
Поэтому, как и у всех животных, - интерес к дайверу может быть только в двух случаях - либо пожрать (сожрать) либо продлить род.
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8k
hairov 5 часов назад
Милота!
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