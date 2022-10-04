Очаровательный дикий тюлень заинтересовался дайвером

Иногда тюлени могут быть такими же ручными, как собаки, что показано в этом очаровательном видео, где любопытный серый тюлень подплыл к подводному ныряльщику, чтобы обнять его.

0 Дайвер столкнулся с молодым серым тюленем во время погружения на островах Фарн у побережья Нортумберленда.