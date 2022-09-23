Когда удача твоё второе имя

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Мужчина рассказал о фантастическом везении своего друга, который недавно получил российское гражданство.
Повезло, так повезло.
Источник:
АНТИФИШКИ
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