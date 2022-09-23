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Когда удача твоё второе имя

Когда удача твоё второе имя

Автор:
23 сентября 2022 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Россия   Удача   Юмор   везение   видео   друг   мобилизация   
1702
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Мужчина рассказал о фантастическом везении своего друга, который недавно получил российское гражданство.
Повезло, так повезло.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Россия   Удача   Юмор   везение   видео   друг   мобилизация   
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15  комментариев
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38k
Александр Час назад
Дебилу смешно. Такие смеющиеся дебилы должны понять одну вещь. Если Россия проиграет эту войну, то больше не будет никаких Украин, Казахстанов, прочих станов, Молдавий и иже с ними. Они превратятся одномоментно в колонии строгого режима, где граждане станут дешевой раб.силой или донорами органов для европки и США. Только такие дебилы, как на этом видео- этого не понимают. И в их же сраных интересах брать ружья и идти воевать.
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87
алекс 22 минуты назад
поздравь друга!
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7k
Роман Час назад
я пару месяцев назад вступил в гражданство. Жизненно!
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5k
Copycat Час назад
я так понимаю его друг если служил в армии то это было в другом государстве, я не думаю что он получив гражданство сразу побежал в районный военкомат прикрепляться к нему, значит пока ни в каких списках он не состоит

поправьте меня если я не верно понял механику работы военкоматов
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823
Дмитрий Час назад
Парень просто поржал на другом по дружески, а вы его уже в кишлак отправляете. Что с вами не так? Где ваше чувство юмора? У вас нет друзей или вы с ними только гордона смотрите?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
14k
2k
Старичок Час назад
веселый ара. таких без гражданства РФ-чемодан, вокзал, карабах.
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126
Серега 2 часа назад
И что?Он не служил в армии РФ,и никуда не поедет.
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126
Серега il16 2 часа назад
Там всего 300000 надо,и преимущественно участников боевых действий,отслуживших в армии и имеющих специализацию.Что из этого есть у него?Никуда его не возьмут,не вторым,не 10 этапом.
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126
Серега перевозчик Час назад
Тут скорее всего по возрасту не пройдет.За 50 лет человеку уже,кто даже в 1991 отслужил.
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