FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6685 постов • 751 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Эффектное обращение Тома Круза к зрителям

Эффектное обращение Тома Круза к зрителям

Автор:
06 сентября 2022 09:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Том Круз   актёр   безумие   в мире   видео   знаменитости   люди   обращение   самолет   экстрим   
294
1
1
На фестивале CinemaCon, прошедшем в Лас-Вегасе в апреле, посетителям показали обращение Тома Круза, записанное на съёмках новой части «Миссии невыполнима». Известный актер записал свою короткую речь верхом на самолёте.

Этому человеку не ведом страх! Ролик стоит досмотреть до конца

Короткое обращение Тома Круза перед показом трейлера «Миссия невыполнима 7» и предпремьерным сеансом фильма «Топ Ган: Мэверик».

Актёр извинился, что не смог присутствовать на мероприятии лично из-за съемок и показал опасный трюк над красивым каньоном реки Блайд в Южной Африке.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Том Круз   актёр   безумие   в мире   видео   знаменитости   люди   обращение   самолет   экстрим   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Kostick 52 минуты назад
крут, слов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Владимир 11 минут назад
Смотрел на днях маверика, блин как и первый такая пропагандистская шляпа, но как снято, любо дорого посмотреть, просто красота.
С тех пор как большой монитор купил просто наслаждаюсь пиндосским кином.
Жаль все не снимают в аймакс, а только это дибильное 21к9.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
GROMOZEKA 37 минут назад
Блин, мне даже смотреть это страшно.
Отчаюга Том
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

703902



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в наши дни?
Почему шикарный советский мультфильм «Остров сокровищ» не теряет своей актуальности в...
25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
Набирающие популярность в сообществах
30 страшных кадров из фильмов, которые невозможно забыть
30 страшных кадров из фильмов, которые невозможно забыть
Как летчик Виктор Грачев стал личным пилотом товарища Сталина
Как летчик Виктор Грачев стал личным пилотом товарища Сталина
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну а кто такое не постил?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#подборка#Приколы#кино#в мире#США#дтп#фотографии#смех
#фото#интересно#автомобили#факты#сарказм#криминал#природа#Мемы#авто аварии#Девушка
#картинки#прикол#животные#автомир#СССР#люди#аварии#сатира#Разное#интересное
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс Опасная прогулка в горах Опасная прогулка в горах Опасные трюки в небе Опасные трюки в небе Экстремальный способ остановить убегающего быка Экстремальный способ остановить убегающего быка

На что жалуетесь?

Вернуться