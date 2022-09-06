Эффектное обращение Тома Круза к зрителям

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На фестивале CinemaCon, прошедшем в Лас-Вегасе в апреле, посетителям показали обращение Тома Круза, записанное на съёмках новой части «Миссии невыполнима». Известный актер записал свою короткую речь верхом на самолёте.
Этому человеку не ведом страх! Ролик стоит досмотреть до конца
Короткое обращение Тома Круза перед показом трейлера «Миссия невыполнима 7» и предпремьерным сеансом фильма «Топ Ган: Мэверик».
Актёр извинился, что не смог присутствовать на мероприятии лично из-за съемок и показал опасный трюк над красивым каньоном реки Блайд в Южной Африке.
Актёр извинился, что не смог присутствовать на мероприятии лично из-за съемок и показал опасный трюк над красивым каньоном реки Блайд в Южной Африке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С тех пор как большой монитор купил просто наслаждаюсь пиндосским кином.
Жаль все не снимают в аймакс, а только это дибильное 21к9.
Отчаюга Том