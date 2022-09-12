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Малая часть огромного скопления мусора в Тихом океане

Малая часть огромного скопления мусора в Тихом океане

Автор:
12 сентября 2022 12:30
Метки: в мире   видео   загрязнение   мусор   океан   тихий океан   
476
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Небольшая куча мусора, вывезенная из большого тихоокеанского мусорного пятна. Большое тихоокеанское мусорное пятно, представляющее собой скопление пластика и других отходов, было сформировано океаническими течениями.
По словам океанолога Чарльза Мура, 80% мусора происходит из наземных источников, а 20% выбрасывается с палуб кораблей.

Источник:

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Метки: в мире   видео   загрязнение   мусор   океан   тихий океан   
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4  комментария
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6k
Roman Полчаса назад
За вывоз моего мусора на полигон и его там захоронение я плачу деньги каждый месяц. В океан из него попадает примерно 0.
Что ещё я должен сделать, чтобы не видеть вот этих постов?
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1k
Тимур Полчаса назад
Так себе работка.... Ну а что делать?
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1k
Шурман 45 минут назад
Недавно выходил в море от Роттердама , кучи танкеров и тд стоят на рейде , пока прошел их думал что через помойку пробираюсь , там плавало все что угодно начиная с прокладок кончая старыми буями .
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