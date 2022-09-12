Малая часть огромного скопления мусора в Тихом океане

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Небольшая куча мусора, вывезенная из большого тихоокеанского мусорного пятна. Большое тихоокеанское мусорное пятно, представляющее собой скопление пластика и других отходов, было сформировано океаническими течениями.
По словам океанолога Чарльза Мура, 80% мусора происходит из наземных источников, а 20% выбрасывается с палуб кораблей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: в мире видео загрязнение мусор океан тихий океан
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