Один из главных минусов жизни на берегу океана

2508
1
1
Несколько расположенных на берегу океана домов смыло в воду. К счастью, в зданиях в тот момент никого не было.
Что может произойти с домом, который построен на берегу моря или океана. Инцидент произошел 10 мая в Северной Каролине, США.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Когда твой дом оказался на пути у торнадо
- Сгорел на работе: неожиданное происшествие возле магазина морепродуктов
- Мощный град размером с куриное яйцо
- Мощный оползень сошел на дорогу на Аляске
- Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов
Новости партнёров
"Капитальное строительство" это когда не надо после каждого ветра новый шалаш строить. ))))
каменный дом тоже бы накренился и пришел в негодность или разрушился даже раньше из-за своего веса, разве что уплыв не так далеко.
частник бы не потянул то количество бетона и глубину свай, что бы запилить себе такой домик на берегу.