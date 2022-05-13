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Один из главных минусов жизни на берегу океана

Один из главных минусов жизни на берегу океана

Автор:
13 мая 2022 11:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   в мире   видео   дом   интересно   океан   происшествие   смыло   
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Несколько расположенных на берегу океана домов смыло в воду. К счастью, в зданиях в тот момент никого не было.
Что может произойти с домом, который построен на берегу моря или океана. Инцидент произошел 10 мая в Северной Каролине, США.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   в мире   видео   дом   интересно   океан   происшествие   смыло   
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10  комментариев
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А.Берестенко 3 часа назад
Конюхову на даче не сидится?
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Vlad Полчаса назад
Чего ожидал хозяин этого дома? Полноценный двухэтажный дом на деревянных палках в зоне прибоя... гениально!
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484
Сергей Час назад
нормальный сход баржи со стапелей. В дальний путь!
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7k
Николай 2 часа назад
Спуск на воду прошел успешно, поднять паруса...)))
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33k
Денис 2 часа назад
И опять фанера, палки.... и шалаш из гавна поплыл.
"Капитальное строительство" это когда не надо после каждого ветра новый шалаш строить. ))))
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14k
Совранский 3 часа назад
Перевозка - дорогая, всё переставлено бюджетно и быстро!
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7k
Б.Касторский 3 часа назад
Читал, что дом ранее был не совсем на берегу, а почти в ста метрах. Но самое обидное, что за пару лет до происшествия дом купили за 380к вечнозеленых.
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