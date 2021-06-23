В Татарстане урна отомстила драчливым вандалам

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В Набережных Челнах один из подростков решил блеснуть своей силой перед девушками из общей компанией и пнул мусорную урну. Однако потерпел позорное поражение.
Его примеру последовал еще один молодой человек, но урна вновь оказалась сильнее. Подростки заработали синяки и ссадины, а урна терпеливо ждет следующих вандалов.
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