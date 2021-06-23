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В Татарстане урна отомстила драчливым вандалам

В Татарстане урна отомстила драчливым вандалам (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 11:21
Сообщество : Жить в России
Метки: в мире   видео   мусор   подростки   прикол   урна   
1006
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В Набережных Челнах один из подростков решил блеснуть своей силой перед девушками из общей компанией и пнул мусорную урну. Однако потерпел позорное поражение.

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Метки: в мире   видео   мусор   подростки   прикол   урна   
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21  комментарий
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1k
просто программист Час назад
Закопать по шею имбецилов и пусть их так же пинают! Натуральный биомусор, слов нет!
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34k
Олег Минуту назад
физику не нужно прогуливать!
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211
Мурчелло 2 минуты назад
Второй отомстил за друга.Самому себе.
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1k
VenomSnake 7 минут назад
Походу прогуляли в школе 3 закон Ньютона
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56
cdzpm 8 минут назад
Урна молодец!!
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4k
Барт Симпсон 12 минут назад
Урну наградить в номинации "АнтиБыдло года!"
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734
labus 16 минут назад
В Татарстане урна отомстила драчливым вандаламПосмотреть
В Татарстане урна отомстила драчливым вандалам
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1k
iva_fish 21 минуту назад
Как четко урна порвала очко первому!!!
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8k
kaboza 23 минуты назад
Урна красава))))
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26
Андрей Полчаса назад
Я поржал прям
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11k
Михалыч 39 минут назад
Там снизу ещё шипы приварить надо. Для усиления воспитательного эффекта.
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3k
Тоха Юрич 42 минуты назад
БИБА И БОБА - два долб..(ну Вы знаете дальше)
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3k
Олег Белов 45 минут назад
Какая боль! Какая боль! Урна-Придурки 2:0!
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6k
ваня панкин 51 минуту назад
ушлепки малолетние... урна браво!!!
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13k
Александр 52 минуты назад
Интересно, какая из идущих следом девушек будет вечером скучать?
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27k
lem02 Час назад
Не думал, что похвалю урну! Молодец!
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14k
Serg2001 Час назад
Зато теперь песню про Зурбаган сможет петь... )
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21k
SerGProS Час назад
Классика:
- Ща как в"епу!
- Смотри как надо!
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6k
КОСТЯН Час назад
Вот всегда бы так!!!
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5k
КремлеКот Час назад
Пьяное дерьмо
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
ай молодцааа
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