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Волны едва не смыли в океан толпу зевак

Волны едва не смыли в океан толпу зевак

Автор:
26 января 2023 10:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Оаху   в мире   видео   волны   океан   туристы   
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Туристы собрались на пляже гавайского острова Оаху, чтобы понаблюдать за соревнованиями сёрферов. Однако их планам помешали крупные волны.
Организаторы просили зрителей наблюдать за соревнованиями с возвышенности, но многие люди не послушали их.

В результате волны унесли в океан девушку и ребёнка. К счастью, спасатели вовремя пришли им на помощь.

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Метки: Оаху   в мире   видео   волны   океан   туристы   
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3  комментария
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59k
Morder 19 минут назад
Придурки - они играют со смертью...
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Pill Минуту назад
Идиоты
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Alex Chebrikov

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