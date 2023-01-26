Волны едва не смыли в океан толпу зевак

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Туристы собрались на пляже гавайского острова Оаху, чтобы понаблюдать за соревнованиями сёрферов. Однако их планам помешали крупные волны.
Организаторы просили зрителей наблюдать за соревнованиями с возвышенности, но многие люди не послушали их.
В результате волны унесли в океан девушку и ребёнка. К счастью, спасатели вовремя пришли им на помощь.
В результате волны унесли в океан девушку и ребёнка. К счастью, спасатели вовремя пришли им на помощь.
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