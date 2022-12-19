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60-летний Том Круз выпрыгнул из самолёта и поблагодарил зрителей

60-летний Том Круз выпрыгнул из самолёта и поблагодарил зрителей

Автор:
19 декабря 2022 08:41
Сообщество : Кино
Метки: Том Круз   актёр   безумие   в мире   видео   знаменитости   люди   обращение   самолет   экстрим   
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В сети опубликовано видео с Томом Крузом, снятое на съёмках новой части «Миссии невыполнима». Голливудский актёр записал видеообращение к киноманам во время прыжка с парашютом.

Актёр продолжает радовать людей трюками

Во время эффектного обращения 60-летний актёр поблагодарил любитель кино за поддержку фильма «Топ Ган: Мавэрик» в кинотеатрах и поздравил с наступающими праздниками.

"Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это настоящая честь. Нам очень повезло...
Берегите себя и весёлых вам праздников!"

Ролик приурочен к релизу фильма в онлайн-кинотеатре Paramount+ 22 декабря.

Источник:

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Метки: Том Круз   актёр   безумие   в мире   видео   знаменитости   люди   обращение   самолет   экстрим   
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4  комментария
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 минуты назад
я против него ничего не имею против но он когда нибуть расшибётся.
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4k
Frank Borman Час назад
Как жалко, что у этого американского говнюка парашют раскрылся.
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362
Javier Frank Borman 18 минут назад
Обидел?
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