60-летний Том Круз выпрыгнул из самолёта и поблагодарил зрителей

Во время эффектного обращения 60-летний актёр поблагодарил любитель кино за поддержку фильма «Топ Ган: Мавэрик» в кинотеатрах и поздравил с наступающими праздниками.



"Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это настоящая честь. Нам очень повезло...

Берегите себя и весёлых вам праздников!"



Ролик приурочен к релизу фильма в онлайн-кинотеатре Paramount+ 22 декабря.