60-летний Том Круз выпрыгнул из самолёта и поблагодарил зрителей

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В сети опубликовано видео с Томом Крузом, снятое на съёмках новой части «Миссии невыполнима». Голливудский актёр записал видеообращение к киноманам во время прыжка с парашютом.
Актёр продолжает радовать людей трюками
Во время эффектного обращения 60-летний актёр поблагодарил любитель кино за поддержку фильма «Топ Ган: Мавэрик» в кинотеатрах и поздравил с наступающими праздниками.
"Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это настоящая честь. Нам очень повезло...
Берегите себя и весёлых вам праздников!"
Ролик приурочен к релизу фильма в онлайн-кинотеатре Paramount+ 22 декабря.
"Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это настоящая честь. Нам очень повезло...
Берегите себя и весёлых вам праздников!"
Ролик приурочен к релизу фильма в онлайн-кинотеатре Paramount+ 22 декабря.
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