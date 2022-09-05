Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев

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Как реагируют четвероногие друзья человека, если хозяин внезапно на них лает. Кроме собак в ролике засветилась и капибара.
Хозяева вообще страх потеряли!
Лежишь себе с любимым хозяином и тут он тебе на собачьем языке выдаёт:
Источник:
АНТИФИШКИ
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