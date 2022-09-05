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Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев

Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев

Автор:
05 сентября 2022 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   лай   прикол   
371
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Как реагируют четвероногие друзья человека, если хозяин внезапно на них лает. Кроме собак в ролике засветилась и капибара.

Хозяева вообще страх потеряли!

Лежишь себе с любимым хозяином и тут он тебе на собачьем языке выдаёт:

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   лай   прикол   
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6  комментариев
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25k
SerGProS Полчаса назад
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5k
sedoisever Полчаса назад
Хаски как обычно, самые брехливые.
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99
Robot Terminatorovich 56 минут назад
Какие же они расколбасяки ))))))))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
56k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Krasava

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