Гусь попался с поличным

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Парень застал своего гуся за поеданием заготовленной травы из мешка. Реакцию пернатого на обнаружение хозяин запечатлел на видео.
А я что? А я ничего! Так, мимо проходил...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Было дело: шли по деревне, а они, стаей, наперерез... Набросились, как стая собак... Не смотря на "ласты", бегают не хуже...
Зато потом мы "отыгрались" - зачинщик "драки" был зажарен, а его подельник запечён с яблоками