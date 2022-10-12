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Гусь попался с поличным

Гусь попался с поличным

Автор:
12 октября 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   гусь   животные   птица   
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Парень застал своего гуся за поеданием заготовленной травы из мешка. Реакцию пернатого на обнаружение хозяин запечатлел на видео.
А я что? А я ничего! Так, мимо проходил...

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   гусь   животные   птица   
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7  комментариев
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184
Feud Час назад
Знатно спалился и осознал )
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10k
Сергей 41 минуту назад
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1k
Александр Потёмкин 43 минуты назад
Ох, и гадкая тварина(но, при умелом приготовлении вкусная)

Было дело: шли по деревне, а они, стаей, наперерез... Набросились, как стая собак... Не смотря на "ласты", бегают не хуже...
Зато потом мы "отыгрались" - зачинщик "драки" был зажарен, а его подельник запечён с яблоками
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12k
Alex 48 минут назад
Блин и вот как после этого его можно съесть? Эх....
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17k
scorpick 54 минуты назад
К Новому Году откармливается, чтобы гости стол оценили)))
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2k
Kesha 57 минут назад
Чуешь, чем пахнет?
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3k
Григорий 2 часа назад
вот гусь!)
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