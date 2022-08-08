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Глухой дружелюбный пёс пытается лаять

Глухой дружелюбный пёс пытается лаять

Автор:
08 августа 2022 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Глухота   Реакция   видео   глухой   животные   лай   прикол   пёс   собака   
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Страдающий глухотой пёс увидел, как лают другие собаки и решил не отстать от сородичей. Однако жизнерадостное животное не знало, что при лае нужно издавать ещё какие-то звуки.
Очень милый питомец пытается лаять как другие псы.

Источник:

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Метки: Глухота   Реакция   видео   глухой   животные   лай   прикол   пёс   собака   
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2  комментария
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7k
Борис Карабанов 57 минут назад
Эх, кабы да все собаки, да так бы лаяли!
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Мефодий 23 минуты назад
в данном случае пёс глухонемой получается. парадокс.
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