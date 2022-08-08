Глухой дружелюбный пёс пытается лаять

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Страдающий глухотой пёс увидел, как лают другие собаки и решил не отстать от сородичей. Однако жизнерадостное животное не знало, что при лае нужно издавать ещё какие-то звуки.
Очень милый питомец пытается лаять как другие псы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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