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Сообщество Без кота и жизнь не та 1370 постов • 442 подписчика подписаться
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Сложные отношения кошки с дверью

Сложные отношения кошки с дверью

Автор:
05 августа 2022 08:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   дверь   животные   кот   кошка   прикол   
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Некоторые привычки и поступки кошек не поддаются логике. Например, у пушистого героя ролика сложные отношения с дверью. А может быть просто привлекает внимание хозяина и куда-то зовёт?

Кошки такие кошки

Хозяин, открой! Хотя нет, не надо.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дверь   животные   кот   кошка   прикол   
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1  комментарий
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VikaR Час назад
Кот зовёт идти за ним. Неужели непонятно?
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