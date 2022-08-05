Сложные отношения кошки с дверью

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Некоторые привычки и поступки кошек не поддаются логике. Например, у пушистого героя ролика сложные отношения с дверью. А может быть просто привлекает внимание хозяина и куда-то зовёт?
Кошки такие кошки
Хозяин, открой! Хотя нет, не надо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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