FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12807 постов • 1357 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Офисного работника посетила белочка

Офисного работника посетила белочка

Автор:
23 сентября 2022 10:31
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Реакция   Юмор   белка   видео   животные   прикол   
1383
1
1
Белка наведалась в офис к мужчине и сделала его скучный рабочий день незабываемым.
Нервный какой... Будто привидение увидел.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Курьезы   Реакция   Юмор   белка   видео   животные   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
149
Feud 59 минут назад
Когда белка приходит к русскому, он начинает философствовать. Познавать неизведанное.
Здесь же - истерика и страх.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Голован Щекн 3 минуты назад
думал мужики таи только в фильмах орут как истерички для эффектности, оказывается нет. У меня другой вопрос, а нафиг он камеру ставит в комнате, где судя по всему работает только он? к тому же настроенную не на обзор всей площади комнаты как делается если камера типо охраны, а направленная только на него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
632
Bassreflex 4 минуты назад
Белки, как и лисы, а так же многие другие грызуны являются разносчиками бешенства.
Больное животное часто приближается к человеку, в то время как здоровое - старается его избегать.
Чувак на видео просто в курсе, чем это может грозить, вот и разнервничался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Человече Z 7 минут назад
Не смешно. Белка 99% бешеная. Только бешеные белки так атакуют. А на блокаду после серии укусов (а будет не один) идти как-то некомфортно.
У нас на работе так прибежала из парка - цапнула коллегу. Так натерпелся он.
И самое смешное - в травмпункте спрашивают его - кто так? Он - белочка... Ему - вам в вытрезвитель... :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741k
А.Берестенко 14 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Мойша 18 минут назад
Это пришла белочка... А что бы было, когда пришел бы медведь? Как у наших ребят на северах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 18 минут назад
Белочка посетила его еще до физического визита.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 18 минут назад
Бедное животное наверное от этих воплей поседело и состарилось лет на двести сразу)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
cdzpm 23 минуты назад
Да какой это мужик?!!!! Истеричка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−1
10k
Sasa Полчаса назад
Это мужик? Или очередной гендер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 40 минут назад
Думал : какая же из белочек придет? Пришли обе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Сергей Добров 42 минуты назад
Да уж, я то подумал про другую белку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад 47 минут назад
1. У него бита под рукой. Это не в первый раз.
2. Если Вас атакует белка - это реальный повод обосраться, т.к. скорее всего она бешеная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Вит Z 52 минуты назад
Его походу обе белочки посетили,реальная и в голове которая))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сергей костюнин 55 минут назад
Жирное педрило ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 57 минут назад
Идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
dima423 Час назад
ппц истеричка))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

704862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии, получивших его менее 10 лет назад, хотят сделать обязательной службу в армии
Отказываешься служить? Тогда лишаешься гражданства: для выходцев из Средней Азии,...
Набирающие популярность в сообществах
Покупки, которые обернулись настоящим провалом
Покупки, которые обернулись настоящим провалом
Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку
Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку
Рассказываем, что такое моющий робот-пылесос
Рассказываем, что такое моющий робот-пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#прикол#люди#мобилизация#интересное#Разное#улыбнуло#новости#автомир
#фото#в мире#картинки#позитив#Жизнь#аварии#дтп#забавно#сарказм#Ynews
#интересно#животные#Приколы#факты#история#фотографии#сатира#знаменитости#авто аварии#армия
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь Почему не стоит заводить дома енотов Почему не стоит заводить дома енотов Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев Само зло: белочка, с которой лучше не шутить Само зло: белочка, с которой лучше не шутить Дикая белка не захотела, чтобы её спасали Дикая белка не захотела, чтобы её спасали

На что жалуетесь?

Вернуться