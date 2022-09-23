Офисного работника посетила белочка

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Белка наведалась в офис к мужчине и сделала его скучный рабочий день незабываемым.
Нервный какой... Будто привидение увидел.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Здесь же - истерика и страх.
Больное животное часто приближается к человеку, в то время как здоровое - старается его избегать.
Чувак на видео просто в курсе, чем это может грозить, вот и разнервничался.
У нас на работе так прибежала из парка - цапнула коллегу. Так натерпелся он.
И самое смешное - в травмпункте спрашивают его - кто так? Он - белочка... Ему - вам в вытрезвитель... :)
2. Если Вас атакует белка - это реальный повод обосраться, т.к. скорее всего она бешеная.