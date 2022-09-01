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Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь

Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь

Автор:
01 сентября 2022 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   вражда   дверь   животные   прикол   собаки   
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Собаки решили выяснить отношения через стеклянную дверь и, кажется, были готовы порвать друг друга. Однако всё изменилось, когда между животными не оказалось преграды.

Если бы не дверь, я бы тебе показал!

Вражда у этих собак проявляется только тогда, когда их разделяет стеклянная дверь. Как только препятствие устранено, животные сразу же успокаиваются.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   вражда   дверь   животные   прикол   собаки   
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