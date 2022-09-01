Собаки враждуют друг с другом, только когда закрыта дверь

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Собаки решили выяснить отношения через стеклянную дверь и, кажется, были готовы порвать друг друга. Однако всё изменилось, когда между животными не оказалось преграды.
Если бы не дверь, я бы тебе показал!
Вражда у этих собак проявляется только тогда, когда их разделяет стеклянная дверь. Как только препятствие устранено, животные сразу же успокаиваются.
Источник:
АНТИФИШКИ
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