"Убирай сейчас же!": националисты в Казахстане устроили облаву на водителей с георгиевской лентой

Национализм в Казахстане проявляется все чаще. На днях в соцсетях появилось видео, на котором активисты вышли на борьбу с георгиевской лентой. Ее вид настолько злит русофоба, что он буквально брызжет слюной, доказывая свою позицию.

"Её же давали за убийство моих дедов, за колонизацию Азии", - объясняет националист ненависть к этому символу воинской славы в России. Интересно, что нашелся мужчина, который ответил отказом на требование казахстанца.