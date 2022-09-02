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"Убирай сейчас же!": националисты в Казахстане устроили облаву на водителей с георгиевской лентой

"Убирай сейчас же!": националисты в Казахстане устроили облаву на водителей с георгиевской лентой

Автор:
02 сентября 2022 15:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Георгиевская лента   Казахстан   видео   национализм   политика   русофобия   символика   
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Активисты цеплялись к пожилым людям, заставляя их снимать ленту, однако на поводу молодчиков пошли не все. Нашлись и те, у кого кишка оказалась совсем не тонка.

Национализм в Казахстане проявляется все чаще. На днях в соцсетях появилось видео, на котором активисты вышли на борьбу с георгиевской лентой. Ее вид настолько злит русофоба, что он буквально брызжет слюной, доказывая свою позицию.


"Её же давали за убийство моих дедов, за колонизацию Азии", - объясняет националист ненависть к этому символу воинской славы в России. Интересно, что нашелся мужчина, который ответил отказом на требование казахстанца.


Впрочем, официальная позиция страны в этом вопросе совсем не нейтральная. Во время празднования Дня Победы власти Казахстана отказались от георгиевских лент, поясняя, что не хотят разжигать межнациональную рознь и накалять обстановку. Чему же тогда удивляться?

Источник:

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Метки: Георгиевская лента   Казахстан   видео   национализм   политика   русофобия   символика   
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24  комментария
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22k
Serg2001 48 минут назад
На Украине тоже начинали с того, что молодые ублюдки с промытыми мозгами до стариков докапывались. Сценарий похоже один... в америце написаный. Оно Казахстану надо?
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21k
BiZ Минуту назад
казахи - бесстрашный народ. в казахском языке нет слова назад, только вперед - алга. если что, они разворачиваются - и алга!
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−152
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
чурбаньё оно чурбаньё и есть..
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286
Хачик 5 минут назад
"Колонизировали" его до такой степени, что он ссать стоя научился, узнал, что такое школа, театр и пр.
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14k
Сергей 6 минут назад
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2k
Pioner76 14 минут назад
Ускоглазые брерга путает... или уже под янки нагнулись?
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26k
Лис 15 минут назад
Да забрать обратно переданные большевиками земли. На оставшихся пусть пляшут как хотят.
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1k
Шершень 18 минут назад
В 90-х с оттоком русского населения, елбасы начал возвращать "этнических казахов" в Казахстан (оралманы). Попутно вернул и бывших джунгар с Китая и потомков Кокандского ханства (басмачей) и амнистированных в 1956г. потомков Туркестанского легиона СС. Естественно у них неприязнь к Георгиевским лентам и всему русскому, ведь это им помешало уничтожить казахов и взять эти территории под свой контроль и стать вассалитетом Османской империи (Великобритания), Великий Туран. Они заняли ключевые позиции в суверенном государстве.
Сначала выгнать русских и все русское, потом убрать "неправильных" казахов которые являлись такими же подданными Российской империи и СССР, как и русские и пользовались защитой своего государства и защищали его. Борьба с названиями улиц, городов, памятниками, символами памяти, это следствие.
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−33
odinroc 22 минуты назад
МОЙ ДЕД ВОЕВАЛ ЧТО БЫ ПУТ/ ЛЕРЕЦ ВОРОВАЛ ...
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6k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Который раз говорю, [мат] Казахи ... будут налоги в Москву платить
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
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2k
Артур Будкин Полчаса назад
как там в Матрице: "За нашей успокоенностью скрывается истина: мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Не научились ещё! Следствия - от них нет спасения. Мы навсегда их рабы. У нас есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина. Вот в чём разница между нами и ими. Вам и мной. Единственный источник власти – умение видеть причину..."
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−33
odinroc 38 минут назад
пи z дить на до ногами этот фашистник ! ...
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5k
Том Сойер 38 минут назад
Вот же ублюдки сопливые, колонизировали их.....

Ссылка youtu.be
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1k
Миша 47 минут назад
Можно подумать, что деды этих передастов, борцунов сегодня с георгиевской лентой, воевали в ВО на стороне фашистов. Лучше бы саксаулы читать исторические книги научились.
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125
ford029 49 минут назад
если бы не деды--- до сих пор бы очко камнями вытирали или халатом или тюбетейкой чмурыжники косые!!!!
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6k
workmen77 50 минут назад
Кем был бы этот "колонизированный", если бы русские туда не пришли и не стали казахов учить, лечить и прививать европейскую культуру? Сейчас бы не ленточки срывал, а в степи баранов пас, как его прадеды.
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26k
Ваня 50 минут назад
имбецил притрушенный... таких надо сразу давить иначе будет вторая хохлошумерия...
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125
ford029 53 минуты назад
Активисты цеплялись к пожилым людям-----педерасты которых никто не хочет!!!!
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125
ford029 58 минут назад
мастурбека не послушали!!! сейчас пойдет евыпьет кумыса и устроит Вам)))) молодец дед!!!
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8k
Mowgley Z ⚔ 59 минут назад
Налицо явная недоработка ОДКБ в Казахстане.
В ближайшем будущем весьма вероятно возвращение в Россию еще многих земель и городов.
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