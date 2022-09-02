"Убирай сейчас же!": националисты в Казахстане устроили облаву на водителей с георгиевской лентой

Активисты цеплялись к пожилым людям, заставляя их снимать ленту, однако на поводу молодчиков пошли не все. Нашлись и те, у кого кишка оказалась совсем не тонка.
Национализм в Казахстане проявляется все чаще. На днях в соцсетях появилось видео, на котором активисты вышли на борьбу с георгиевской лентой. Ее вид настолько злит русофоба, что он буквально брызжет слюной, доказывая свою позицию.
"Её же давали за убийство моих дедов, за колонизацию Азии", - объясняет националист ненависть к этому символу воинской славы в России. Интересно, что нашелся мужчина, который ответил отказом на требование казахстанца.
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Впрочем, официальная позиция страны в этом вопросе совсем не нейтральная. Во время празднования Дня Победы власти Казахстана отказались от георгиевских лент, поясняя, что не хотят разжигать межнациональную рознь и накалять обстановку. Чему же тогда удивляться?
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АНТИФИШКИ
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Сначала выгнать русских и все русское, потом убрать "неправильных" казахов которые являлись такими же подданными Российской империи и СССР, как и русские и пользовались защитой своего государства и защищали его. Борьба с названиями улиц, городов, памятниками, символами памяти, это следствие.
В ближайшем будущем весьма вероятно возвращение в Россию еще многих земель и городов.