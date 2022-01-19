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В Алматы полицейские перекрыли улицы из-за антитеррористической операции

В Алматы полицейские перекрыли улицы из-за антитеррористической операции (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 17:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Антитеррористическая операция   Казахстан   в мире   видео   
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В Алматы продолжается антитеррористическая операция. Там объявлен красный уровень угрозы, который разрешает временно ограничивать или запрещать движение граждан.
Полиция перекрыла некоторые улицы, а военные круглосуточно патрулируют город.

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Метки: 360подмосковье   Антитеррористическая операция   Казахстан   в мире   видео   
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7  комментариев
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Алексей 3 часа назад
Аффтор ты Ессттоннец? Уже неделю назад всё закончилось.
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Еркен 2 часа назад
Это митинг устроенный хомячками партии ДВК, есть такие клоуны у нас
они безобидные, не то что террористы что недавно напали.
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30k
Антон 3 часа назад
19 января в Алматы наблюдается полицейское усиление в день возможных митингов, перекрыты участки некоторых центральных улиц. Репортер Азаттыка видел около полудня в среду, что возле здания акимата Алмалинского района, где временно размещена городская администрация, припаркованы полицейские автомобили и машины скорой помощи.

Проживающий за рубежом бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов призвал сторонников выходить на митинги 19 января с требованием освободить задержанных во время январских протестов, выпустить политических заключенных, прекратить пытки и опубликовать списки убитых и раненых.
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