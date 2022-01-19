В Алматы полицейские перекрыли улицы из-за антитеррористической операции

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В Алматы продолжается антитеррористическая операция. Там объявлен красный уровень угрозы, который разрешает временно ограничивать или запрещать движение граждан.
Полиция перекрыла некоторые улицы, а военные круглосуточно патрулируют город.
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Выйдут только те, кому не хватило времени
они безобидные, не то что террористы что недавно напали.
Проживающий за рубежом бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов призвал сторонников выходить на митинги 19 января с требованием освободить задержанных во время январских протестов, выпустить политических заключенных, прекратить пытки и опубликовать списки убитых и раненых.
Ну..