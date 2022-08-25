В Новосибирске пенсионер сделал курящим девушкам замечание и чуть с ними не подрался

В Новосибирской многоэтажке дедуля заходил в подъезд и встретил курящих девушек. Он сделал им замечание и начала перепалка. Одна их дам схватила пенсионера за руку и он не потерпел такой дерзости.
Две молодые девушки курили в подъезде, где их встретил пенсионер. Дедуля сделал замечание и началась перепалка. Разговор вышел недолгим и не особо продуктивным. В какой-то момент курильщица схватила деда за руку. Он выхватил руку. Тогда девушка продолжила ругаться. Пенсионер не выдержал и толкнул наседающую на него курильщицу. После дама пыталась пнуть деда, но получила по лицу и влетела в стену.
Чем закончилась драка неизвестно. Ролик обрывается на моменте, когда девушка бросается на деда в ответ. Судя по всему, пенсионер не сильно её приложил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ст. 6.24 КоАП РФ - нах*й из подъезда с сигаретой. Думаю, примерно это мужик и сказал.
Какая, на хрен, разница, какова эта предыстория? Что, статья КоАП о запрете курения отменяется в зависимости от предыстории конфликта? Неужели трудно уяснить, что в подъезде курить НЕЛЬЗЯ! Просто, НЕЛЬЗЯ! Ни в окно, ни в форточку, ни высунувшись по пояс в дверь. Никак НЕЛЬЗЯ!
Молодежь сейчас делится на два диаметрально противоположных типа.
Или это культурные, образованные, или это быдло и гопота...
Я как-то ментов вызывал на таких куряк - дак мент приходит, у них же (куряк) спрашивает - "курили?", они отвечают "нет". Вот и все. Потом приходит письмо о том что в ходе опроса факт курения в подъезде не подтвердился.
"Не важно кто и что сделал, важно, что мы можем доказать" (с) Законопослушный гражданин.