В Новосибирске пенсионер сделал курящим девушкам замечание и чуть с ними не подрался

Две молодые девушки курили в подъезде, где их встретил пенсионер. Дедуля сделал замечание и началась перепалка. Разговор вышел недолгим и не особо продуктивным. В какой-то момент курильщица схватила деда за руку. Он выхватил руку. Тогда девушка продолжила ругаться. Пенсионер не выдержал и толкнул наседающую на него курильщицу. После дама пыталась пнуть деда, но получила по лицу и влетела в стену.