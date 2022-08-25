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В Новосибирске пенсионер сделал курящим девушкам замечание и чуть с ними не подрался

В Новосибирске пенсионер сделал курящим девушкам замечание и чуть с ними не подрался

Автор:
25 августа 2022 08:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дедуля   драка   интересное   курение   подъезд   получили по заслугам   фото   
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В Новосибирской многоэтажке дедуля заходил в подъезд и встретил курящих девушек. Он сделал им замечание и начала перепалка. Одна их дам схватила пенсионера за руку и он не потерпел такой дерзости.

Две молодые девушки курили в подъезде, где их встретил пенсионер. Дедуля сделал замечание и началась перепалка. Разговор вышел недолгим и не особо продуктивным. В какой-то момент курильщица схватила деда за руку. Он выхватил руку. Тогда девушка продолжила ругаться. Пенсионер не выдержал и толкнул наседающую на него курильщицу. После дама пыталась пнуть деда, но получила по лицу и влетела в стену.

Чем закончилась драка неизвестно. Ролик обрывается на моменте, когда девушка бросается на деда в ответ. Судя по всему, пенсионер не сильно её приложил.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   дедуля   драка   интересное   курение   подъезд   получили по заслугам   фото   
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40  комментариев
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Thomsen 2 часа назад
А что не так? Автор поста уничижительно пишет о мужике, что похоже, он (она) на стороне этих марамоек.
Ст. 6.24 КоАП РФ - нах*й из подъезда с сигаретой. Думаю, примерно это мужик и сказал.
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7k
Борис Карабанов 9 минут назад
Блин, и опять в комментариях присутствует: "мы не знаем всю предысторию конфликта".
Какая, на хрен, разница, какова эта предыстория? Что, статья КоАП о запрете курения отменяется в зависимости от предыстории конфликта? Неужели трудно уяснить, что в подъезде курить НЕЛЬЗЯ! Просто, НЕЛЬЗЯ! Ни в окно, ни в форточку, ни высунувшись по пояс в дверь. Никак НЕЛЬЗЯ!
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11k
Мистер Фикс 13 минут назад
Я заметил тенденцию...
Молодежь сейчас делится на два диаметрально противоположных типа.
Или это культурные, образованные, или это быдло и гопота...
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2k
poбт 15 минут назад
бей бабу по е*балу или феминизм в действии
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3k
Константин Полчаса назад
Хорошо, но мало. Наркоманов вообще гнобить надо, чтобы они людям боялись на глаза показываться.
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1k
Оксид Бетона 40 минут назад
Нужно было предложить этим дамам свой хер покурить. А то они папироски сосут от недотраха.
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91
Артём 46 минут назад
Быдлосамка - самое агрессивное и опасное животное, обитающее в городской среде.
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12k
Alex 47 минут назад
Похоже конфликт начался ещё на улице, скорее всего они курили на лавочке возле подъезда, мужик им сделал замечание, типа, не курите тут, они в ответ, типа, а где нам курить, в подъезде что ли? Он их послал. Они психанули и ушли в подъезд, он возвращается, обратите внимание, что они уже как-то сторонятся его. Он им- валите курить к себе в квартиру или на улице в специально отведённых местах! А они- иди покажи, где они там. Он- не пойду, нечего меня за руки дёргать, отвали. Ну и дальше хлебальником её в стену )
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2k
Инквизитор РФ 52 минуты назад
Толстожопые свинухи
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14k
Сергей 52 минуты назад
Этот эпизод был по тв, в "Дежурной части"! В конце было сообщение, что полиция разыскивает участников конфликта!:)
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20k
Dobrovit 53 минуты назад
Эти прокуренные твари уже достали смолить на каждом углу... Некурящих девушек вообще не отыскать. ((
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9k
Игорь 57 минут назад
и нахрена выкладывать видео, которое кончается на середине события?
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76
Димыч 59 минут назад
В наш подъезд, поначалу (живём в новостройке), тоже повадились ходить на перекур вот такие сопельдоны. Пока что вылечили это словесным внушением. Но, учитывая, что при своей тупости и отсутвии воспитания,они никого не боятся, не уважают, в другом подъезде им попадутся менее лояльные люди.
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14k
K7OO Час назад
Сильно похоже на то, что тут история давних нежных отношений, а курение - всего лишь триггер для вспышки эскалации конфликта. Вполне допускаю, что речь о курении вообще могла не идти. У хороших людей всегда найдется масса замечательных поводов вцепиться друг другу в глотки.))
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−43
uid-b3zej3kh Час назад
мне кажется разговор был не о курении, он вышел на улицу потом зашёл за ними, видимо на улице что то произошло
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41
Kos Час назад
Видеофиксация курильщика, заявление в полицию, далее наложение штрафа к примеру 3-5к... и о чудо... жильцы подъезда будут в большинстве своем курить в квартире или на улице... только кому это надо.. гораздо важнее принимать законы о валежнике и навозе...
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2k
pinbalist Час назад
Есть люди, которые не могут признать что они неправы. Эти курицы из этой породы.
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7k
Шурави 2 часа назад
Всего конфликта мы не знаем, но если просто за курение, то дед прав. Я сам курящий, но вонять в подъезде - это просто неуважение к людям.
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−97
HalloFreeSpace 2 часа назад
В таких разборках, как правило, все молодцы .. .
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6k
klop 2 часа назад
Видео непонятное, почему-то у мужика все претензии к некурящей.
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