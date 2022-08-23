Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом

В Тюмени был аниме-фестиваль. Подростки нарядились в любимых персонажей игр, аниме и манги. Девочки с хвостиками и ушками, парни в балахонах и с яркими волосами. Если вы знаете, что такое аниме — для вас это не удивительно. А вот пьяный мужичок не знал и думал, что попал на гей-парад.

Его действия были просты — он решил проучить подростков. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как россиянин кричит и наносит удары подростку. В конфликт вступили другие участники фестиваля.