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Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом

Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом

Автор:
23 августа 2022 11:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Культура   Тюмень   аниме   видео   драка   интересное   мужичок   полиция   пьяный   фото   
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Мужик из Тюмени принял на грудь и внезапно встретил на своём пути целую толпу ряженых парней и девушек. Понятно, обычный мужичок вряд ли знает, что такие аниме и почему подростки выглядят так странно. Ничего путного в голову ему не пришло и он решил, что оказался на гей-параде.

В Тюмени был аниме-фестиваль. Подростки нарядились в любимых персонажей игр, аниме и манги. Девочки с хвостиками и ушками, парни в балахонах и с яркими волосами. Если вы знаете, что такое аниме — для вас это не удивительно. А вот пьяный мужичок не знал и думал, что попал на гей-парад.

Его действия были просты — он решил проучить подростков. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как россиянин кричит и наносит удары подростку. В конфликт вступили другие участники фестиваля.

Мужичка скрутили и удерживали до приезда полиции. Охранники мероприятия передали нападавшего правоохранителям. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит до 15 суток ареста, уточняет Lenta.

В соцсетях пользователи поддержали мужичка.

Источник:

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Метки: Культура   Тюмень   аниме   видео   драка   интересное   мужичок   полиция   пьяный   фото   
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34  комментария
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6k
Кружок 2 часа назад
"В соцсетях пользователи поддержали мужичка" (с)
Говно эти обитатели соцсетей ... и мужик Говно!
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1k
asbvlad 3 минуты назад
Мужик просто решил эльфятину погонять, правильно оценив ситуацию! А чё они в пидокостюмах шастают, ещё и накрасились! Вот если бы геной там, ну или чебурашкой оделись, тогда всё понятно! А тут вот такое! "С начала эльфом наряжался, а позже пи*р оказался!"
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16k
Booka1a 4 минуты назад
ну такие себе анимешники... не то что меча трехметрового, даже катаны ни у кого не было))
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4k
Алекс Таворотов 5 минут назад
не понял, а у нас в стране, что если дитю ( подростку) по хлебальничку нарезать, то за это только 15 суток дают?
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1k
Vadim Balabanov 5 минут назад
Наверно, у него плохие ассоциации от прошлого попадания на гей-парад...
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31k
Snork Snorkoff 16 минут назад
Однажды ехал Миша, домой с какой-то пьянки,
Слегка его тошнило, хотелось спать и пить.
И вдруг к нему подходит, мужик, такой, в кожанке,
И предлагает Мише на выставку сходить.

Мол, импрессионисты, не знать об этом стыдно !
Туда, мол, не пробьешься ! Пускают... Да не всех.
А после соберемся , с художниками выпьем,
Ну, так сказать, обмоем их творческий успех.

А Мише очень лестно , к искусству приобщится,
И водки на халяву охота закирять.
Он к мужичку: "А можно, возьму свою подругу,
Она тихонько, сбоку , не будет там мешать?"

Мужик ему с ухмылкой: "Старик, зачем там баба ?
За нею ведь ухаживать, поверь мне будет лень,
А выставка подпольная, сам знаешь, диссиденты,
Менты за ней охотятся уже четвертый день."

И вот воскресным утром, собрались на квартире,
Картины... Так, наляпано... Зато накрытый стол !
И колбаса салями, и водки пять бутылок,
Давай гуляй, рванина ! По полному, по пол !

Вдруг тот мужик, что справа, подмигивает Мише,
И шепчет ему в ухо: "Хорошенький какой".
И лезет целоваться сопливыми губами,
И шарит по коленке дрожащую рукой.

Тут тока Миша въехал, так это ж голубые !
Да я вам [мат] ! Салями, вашу мать !
Схватил он табуретку, и как Арнольдо Шурценфеггель,
Направо и налево стал яростно махать.

Как зверь попавший в клетку, он в комнате метался,
Разбил сервант и люстру, ударил в чей то нос.
А после убежал довольный, и дома обнаружил,
Что финский холодильник, японский телевизор,
И две бутылки водки у голубых унес.
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
типичный синий быдлан, кроме бутылки и своей квартирке не видевший ничего в мире!
Не понимаю уйопков защищающих его...
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3k
Natalia Полчаса назад
Интересно, почему "их" поколение не воспользовалось таким прекрасным явлением как советское образование и настолько тупые? Комментарии из серии "я рос в клетке и вы живите"
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1k
Дро4ер Полоумный 38 минут назад
Аниме фестиваль в Тюмени звучит как какой-то сюр. Неудивительно что мужика накрыло, он кроме военных парадов и не видел н.и.х.у.я
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11k
harlamov 57 минут назад
Быдло оно и есть быдло. Ему просто надо оправдать свое дегенеративное поведение, вот и придумывает повод, который должен его оправдать... геи, дети, женщины, старики... До любого можно до_баться. Главное жирануть нормально и почувствовать себя героем.
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−130
Enter Час назад
Говно-автор писал этот пост ради «в комментариях поддержали», а вы тут че, не хотите? Пьяный гопник - это скрепно и хорошо, аниме - не отличить от гей-парада; суть поста же в этом, ну что вы. Ща боты подправят)
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4k
Бабай Час назад
Перепутал аниме-фестиваль с гейпарадом? Я тоже не вижу разницы между этими двумя мероприятиями
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39k
jonnyD Час назад
Вырядятся как педерасты , и кто их там потом разберет ? Что за ананиме такое ? Мож ананисты , а мож и вообще аналисты...
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6k
Котэ Час назад
15 суток мало, агрессивное быдло должно получить уголовный срок.
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну, в принципе, и на трезвую голову различить сложно.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Понять и простить. Он же не знал что анимэшники тоже как пи_оры наряжаются \_(ツ)_/
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19k
ЦСКА 2 часа назад
Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадомПосмотреть
Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом
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1k
Шершень 2 часа назад
Ну тут больше вопросов к организаторам фестиваля, как минимум огороженная территория, фейсконтроль, охрана.
Анимешника, в ЛЮБОМ костюме, просто затопчут на периферии города, даже объяснить не успеет, что он Наруто или Оверлорд.
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21
HalloFreeSpace 2 часа назад
Чем аниме-то не угодило ?
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3k
SandMANn 2 часа назад
Да все вокруг
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Ничего страшного не случилось. Он и не особо агрессивно "воспитывал" этого любителя анимэ. Но посыл у мужика был абсолютно верный
Видно не из трусливых...на толпу пи....в один бросился
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