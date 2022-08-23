Пьяный житель Тюмени напал на анимешников, перепутав аниме-фестиваль с гей-парадом

Мужик из Тюмени принял на грудь и внезапно встретил на своём пути целую толпу ряженых парней и девушек. Понятно, обычный мужичок вряд ли знает, что такие аниме и почему подростки выглядят так странно. Ничего путного в голову ему не пришло и он решил, что оказался на гей-параде.
В Тюмени был аниме-фестиваль. Подростки нарядились в любимых персонажей игр, аниме и манги. Девочки с хвостиками и ушками, парни в балахонах и с яркими волосами. Если вы знаете, что такое аниме — для вас это не удивительно. А вот пьяный мужичок не знал и думал, что попал на гей-парад.
Его действия были просты — он решил проучить подростков. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как россиянин кричит и наносит удары подростку. В конфликт вступили другие участники фестиваля.
Мужичка скрутили и удерживали до приезда полиции. Охранники мероприятия передали нападавшего правоохранителям. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит до 15 суток ареста, уточняет Lenta.
В соцсетях пользователи поддержали мужичка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Говно эти обитатели соцсетей ... и мужик Говно!
Слегка его тошнило, хотелось спать и пить.
И вдруг к нему подходит, мужик, такой, в кожанке,
И предлагает Мише на выставку сходить.
Мол, импрессионисты, не знать об этом стыдно !
Туда, мол, не пробьешься ! Пускают... Да не всех.
А после соберемся , с художниками выпьем,
Ну, так сказать, обмоем их творческий успех.
А Мише очень лестно , к искусству приобщится,
И водки на халяву охота закирять.
Он к мужичку: "А можно, возьму свою подругу,
Она тихонько, сбоку , не будет там мешать?"
Мужик ему с ухмылкой: "Старик, зачем там баба ?
За нею ведь ухаживать, поверь мне будет лень,
А выставка подпольная, сам знаешь, диссиденты,
Менты за ней охотятся уже четвертый день."
И вот воскресным утром, собрались на квартире,
Картины... Так, наляпано... Зато накрытый стол !
И колбаса салями, и водки пять бутылок,
Давай гуляй, рванина ! По полному, по пол !
Вдруг тот мужик, что справа, подмигивает Мише,
И шепчет ему в ухо: "Хорошенький какой".
И лезет целоваться сопливыми губами,
И шарит по коленке дрожащую рукой.
Тут тока Миша въехал, так это ж голубые !
Да я вам [мат] ! Салями, вашу мать !
Схватил он табуретку, и как Арнольдо Шурценфеггель,
Направо и налево стал яростно махать.
Как зверь попавший в клетку, он в комнате метался,
Разбил сервант и люстру, ударил в чей то нос.
А после убежал довольный, и дома обнаружил,
Что финский холодильник, японский телевизор,
И две бутылки водки у голубых унес.
Не понимаю уйопков защищающих его...
Анимешника, в ЛЮБОМ костюме, просто затопчут на периферии города, даже объяснить не успеет, что он Наруто или Оверлорд.
А если мимо РОВД идти приходится, то часто вижу, как ведут таких-вот уже принятых...
Введут статью "мужеложство" - тогда ДА.
Но блин, через весь город тащиться в стрингах и с синими волосами, это тоже бре...