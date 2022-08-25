"Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки

Блогеру Асхабу Тамаеву, который известен как Чеченский Халк, из-за дорожного конфликта эпично дали по лицу. Он поставил свою машину в неправильном месте и спровоцировал пробку. Недовольные водители решили проучить Халка.
Возле машины Тамаева собралась группа недовольных мужчин. Тамаев вступил в словесную перепалку. В ходе конфликта блогер эпично получил по лицу кулаком. Чеченский Халк не озверел, а просто повалился на землю.
По словам очевидцев, блогер специально неудачно поставил свой дорогостоящий спорткар, чем спровоцировал пробку во время своего визита в Махачкалу. Из-за драки очевидцы взвали полицию. Блогер уже к тому времени успел раздеться.
На странице у Тамаева на данный момент 5 млн подписчиков. Он уже успел опубликовать фотографию с окровавленным лицом.
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АНТИФИШКИ
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Прям полегчало на душе, когда увидел, а точнее услышал звук как ему в еблет прилетело. Вот аж радостно стало, что какие-то неравнодушные люди всё таки втащили ему.
Наконец-то хоть кто-то реально дал в морду этому хайпожору надутому.
Зачем? Кино для взрослых планировалось снять?