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"Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки

"Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки

Автор:
25 августа 2022 07:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: блогер   видео   дагестан   драка   интересное   парковка   фото   халк   
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Блогеру Асхабу Тамаеву, который известен как Чеченский Халк, из-за дорожного конфликта эпично дали по лицу. Он поставил свою машину в неправильном месте и спровоцировал пробку. Недовольные водители решили проучить Халка.

Возле машины Тамаева собралась группа недовольных мужчин. Тамаев вступил в словесную перепалку. В ходе конфликта блогер эпично получил по лицу кулаком. Чеченский Халк не озверел, а просто повалился на землю.

По словам очевидцев, блогер специально неудачно поставил свой дорогостоящий спорткар, чем спровоцировал пробку во время своего визита в Махачкалу. Из-за драки очевидцы взвали полицию. Блогер уже к тому времени успел раздеться.

На странице у Тамаева на данный момент 5 млн подписчиков. Он уже успел опубликовать фотографию с окровавленным лицом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: блогер   видео   дагестан   драка   интересное   парковка   фото   халк   
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42  комментария
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6k
tamin Час назад
Когда же эти блоггеры вымрут как класс
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8k
azuver 9 минут назад
Хорошее,доброе видео.Чурка втащил чурке блохеру.Прэлэстно.
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8k
Ntvl 12 минут назад
Что не сделаешь ради хайпа, может и х.у.й себе отрезать ради просмотров.
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6k
semsi 16 минут назад
странный народ блогер, огрёб и радуется
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−4
jayme 16 минут назад
ПУТ/ ЛЕРСТАН ! ...
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482
татьяна Полчаса назад
все говорят на русском )) радует. блохер отгрёб- тоже радует. прекрасный день..
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Маловато дали. Надо было ещё досыпать за рекламу лохотронов, за стравливание карликов, за раскрутку и пиар всяких педофилов наркоманов и за постоянное враньё. начиная от его "натуральной" спортивной формы, заканчивая - ограблением его авто, где он сам нашёл и "по понятиям" разрулил с воришкой. Очень мерзкая, скользкая и лживая личность. Был неприятно удивлён когда узнал что у него так много подписчиков в социальных сетях.
Прям полегчало на душе, когда увидел, а точнее услышал звук как ему в еблет прилетело. Вот аж радостно стало, что какие-то неравнодушные люди всё таки втащили ему.
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401
Олег 38 минут назад
Эио была реклама "Юдашкин джинс"
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6k
Shtoppi 45 минут назад
Блогер-провокатор и долбоклюй по совместительству.
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2k
Лёха 49 минут назад
И чё?
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5k
Denis Cudreacov 55 минут назад
я все ждал когда будет проход в ноги... но и так норм получилось
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2k
Vad 56 минут назад
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20k
иванов дмитрий 56 минут назад
Бокс полезнее тик-тока))))
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1k
KlimTrener 58 минут назад
хлопец с бутылкой подсолнечного масла был самым интересным в этом триллере))
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318
Seryi_spb KlimTrener 38 минут назад
Я всё думал, это он вместо вазелина прихватил, или как?!
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3k
OLDer 59 минут назад
Герой б.л.е.а.т.ь
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10k
кот базилий 59 минут назад
Быканул и в рыло получил - так и должно быть.
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100
MAX Час назад
Недоблогер хренов. Наконец то получил
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188
Карл Час назад
Смотрел видео в наушниках, звук сочный, мощный...

Наконец-то хоть кто-то реально дал в морду этому хайпожору надутому.
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529
Аристарх Севидов Час назад
«Из-за драки очевидцы взвали полицию. Блогер уже к тому времени успел раздеться.»
Зачем? Кино для взрослых планировалось снять?
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139
Вах Аристарх Севидов 43 минуты назад
Ага, там чувак уже бутылку подсолнечного притащил
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−9
Thomsen Час назад
Ну, как ни печально, но блогеры - это отдельная ветвь медийной эволюции, на тонну говна тут приходится горсточка жемчуга. Но, бл*дь, "чеченский блогер" - это вообще п...ц как смешно. В моём представлении - это уё*бище с поломанными ушами и низким лбом, танцующее лезгинку на крыше гелика и палящее в воздух из золотого АК. И, разумеется, использующее любой повод, чтобы чмокнуть в жопу академика. Ну да, был там какой-то, который чморил кадыровских чиновников и их жён, но его свинтили абреки рамзанчика и под камеру сажали на бутылку - тоже ж блогеры, наверное. При чём последние больше соответствуют образу "чеченских блогеров", думаю.
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6k
Котэ Час назад
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